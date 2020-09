TPHCM đề xuất hỗ trợ nhân viên quán bar, karaoke, massage do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 11:40 AM (GMT+7)

Theo đó, có 6 ngành nghề được đề xuất hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng/tháng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó các ngành nghề như nhân viên các cơ sở thẩm mỹ, quán bar, karaoke, massage…

Theo thông tin PV có được, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TPHCM vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, người lao động tự do cũng phải thỏa điều kiện: Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo của TP (dưới 3 triệu đồng/tháng); Cư trú hợp pháp tại địa phương (phải có đăng ký tạm trú, được cơ quan công an xác nhận).

6 ngành nghề được đề xuất hỗ trợ gồm:

Ngành 1: Làm tại các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, massage, xông hơi

Ngành 2: Làm tại các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, hát với nhau

Ngành 3: Làm tại các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (internet, game- online)

Ngành 4: Làm tại các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện

Ngành 5: Làm tại các cơ sở kinh doanh thể thao (gym, fitness, biliards, yoga…)

Ngành 6: Làm việc tại bến xe, làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải hành khách công cộng

Thành phố ước tính có gần 27.500 người đủ điều kiện nhận hỗ trợ, trong đó có 6.700 người ngoại tỉnh. Đây số lao động này không nằm trong 6 nhóm ngành nghề được hỗ trợ theo Quyết định 15 của Thủ tướng. Kinh phí dự kiến là 27,2 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí được trích từ nguồn vận động phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, hồi cuối tháng 3, HĐND TPHCM cũng có Nghị quyết hỗ trợ 600.000 công nhân, giáo viên mầm non các trường mầm non tư thục bị mất việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tphcm-de-xuat-ho-tro-nhan-vien-quan-bar-karaoke-massage-do-anh-huong-cua-dich-covid19-1716470.tpo