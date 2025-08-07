Diễn biến đợt nắng nóng gay gắt từ ngày mai ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ngày 07/8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như: trạm Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.3 độ, trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) 37.1 độ,… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 8/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 9/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Miền Bắc lại bước vào đợt nắng nóng từ ngày mai.

Ngày 8-9/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hôm nay (7/8) là ngày Lập Thu, là một ngày chuyển mùa trong 24 tiết khí mà lịch thời tiết theo mùa của Trung Quốc, Nhật Bản và cả người Việt chúng ta thường dùng.

"Lập Thu là thời điểm chuyển giao giữa mùa Hè sang mùa Thu, với đặc điểm thời tiết mát mẻ, ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm hơi se lạnh và có thể có những cơn mưa rào cuối hạ". Mô tả là vậy nhưng thực tế thì không.

Chúng ta chuẩn bị đón một đợt nắng nóng gay gắt sắp tới, trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu khiến những sự chuyển pha của thời tiết khiến chúng ta ngỡ ngàng, ngơ ngác. Hệ thống khí hậu vốn dĩ được thiết lập hàng triệu năm và có một chu kỳ rất ổn định theo mùa và có thể nói hệ thống khí hậu đã từng có có một "trí nhớ" siêu phàm. Dựa vào đó, con người chia ra các mùa để phục vụ các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lễ hội phù hợp với thời tiết.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho rằng, thời nay mọi thứ đã khác. Một hệ thống khí hậu "mất trí nhớ" do nóng lên toàn cầu khiến hình thái thời tiết thể hiện trái ngược với những gì thuộc về mùa của nó. Sự nóng lên toàn cầu làm thay đổi các đới gió mùa, dòng hải lưu, áp suất khí quyển và đó là nguyên nhân khiến sự biến thiên lớn về nhiệt cả cục bộ và diện rộng. Sự biến thiên về nhiệt đó là nguyên nhân hình thành nên mưa cực đoan với tần suất dày hơn và khốc liệt hơn, và những đợt sóng nhiệt không còn theo quy luật.

"Ngày Lập Thu tới, nhưng chúng ta sẽ phải tiếp tục đón trạng thái thời tiết như giữa mùa Hè. Năm nay là năm nhuận nên có thêm một tháng 6 Âm Lịch thì việc mùa Hè kéo dài cũng có thể lý giải được. Nhưng mùa hè kéo dài với nền nhiệt trung bình cực đại cao hơn 2 đến 3 độ C so với cùng thời kỳ thì chỉ có kỷ nguyên biến đổi khí hậu mới có", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận ở đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng sẽ bắt đầu từ ngày 8/8 đến hết ngày 11/8 với nhiệt độ khí tượng cực đại có thể đạt 36-37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 43 độ C. Cũng may mắn trong giai đoạn nắng nóng này miền Bắc sẽ có mưa rào cục bộ và rải rác các buổi chiều và khí áp ở mức 1003hPa nên hiện tượng om nhiệt sẽ không khốc liệt như đợt nắng nóng vừa qua.

Khu vực miền Trung nắng nóng từ ngày hôm nay (7/8) đến ngày 11/8 với nền nhiệt khí tượng ở mức 36-37 độ C, và nhiệt độ cảm nhận có thể ở mức 39-41 độ C. Miền Trung đỡ bị om nhiệt hơn ở khu vực Hà Nội.

Khu vực TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng trong ngày hôm nay 7/8 và có thể kéo dài tới ngày mai với nền nhiệt khí tượng cực đại có thể lên đến 36-37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 40 độ C vào khung giờ buổi trưa và chiều. Ngày 9/8 khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận sẽ có mưa tương đối lớn.

Khu vực Tây Nguyên vừa trải qua một đợt hạn ngắn (hạn bà Chằn). Mấy ngày qua có mưa cục bộ một số nơi. Từ ngày mai 8/8 và ngày 9/8 sẽ có mưa trải rộng hơn ở khu vực này.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.