Sa Pa đột ngột lạnh 12,9 độ C ngay đầu tháng 9, kỷ lục chưa từng xuất hiện

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 16:32 PM (GMT+7)

Trong khi hầu hết các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng thì Sa Pa (Lào Cai) bất ngờ giảm xuống thấp nhất 12,9 độ C, trời chuyển lạnh.

Sa Pa trời lạnh ngay nửa đầu mùa thu 2020. Ảnh minh họa.

Theo ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai, ngày 3/9, vùng áp thấp nóng phía Tây gây thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định. Nắng nóng trên diện rộng tiếp tục bao phủ các vùng thấp và một số khu vực phía Tây của tỉnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C.

Trong khi đó, trường phân kỳ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên, ban đêm bầu trời từ ít đến quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn làm nhiệt độ giảm thấp; các vùng núi cao giảm mạnh hơn.

Lúc 7h sáng nay (4/9), Trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tụt còn 12,9 độ C, giảm hơn ngày hôm trước 1,3 độ C (ngày 3/9, Sa Pa lạnh 14,2 độ C).

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà chuỗi số liệu quan trắc được tính từ năm 1957 đến nay, nhiệt độ tại Sa Pa tụt xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9. Khả năng đây là tín hiệu báo trước mùa đông năm 2020 sẽ đến sớm và lạnh hơn mùa đông 2019”, ông Hải nhận định.

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết thêm, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến Lào Cai suy yếu khiến nắng nóng ở các địa phương giảm nhẹ, vùng thấp nhiệt độ cao nhất giảm xuống 34-36 độ C, vùng núi từ 29-31 độ C. Đến ngày 5/9, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

