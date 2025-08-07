Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong ngày khu vực này ít mưa, khoảng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Đợt nắng nóng này kéo dài khoảng 3-4 ngày.

Miền Bắc hôm nay nắng trở lại, từ mai (8/8) có nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, riêng Khánh Hoà và phía đông Lâm Đồng nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo nắng nóng kéo dài ở miền Trung đến khoảng 12/8.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo khoảng ngày 9-10/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tăng mưa vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.