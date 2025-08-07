Ông Hun Manet viết thư gửi Ủy ban Nobel, đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Tối 7-8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải lên Facebook bức thư ông gửi cho Ủy ban Nobel Na Uy để đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Dựa trên “nguyện vọng của nhân dân Campuchia ở cả trong và ngoài nước, cũng như để bày tỏ lòng cảm kích chân thành trước sáng kiến và sự ủng hộ của Tổng thống Trump” cho thỏa thuận ngừng bắn Campuchia - Thái Lan, “tôi, với tư cách là Thủ tướng Campuchia, đã gửi tới Ủy ban Nobel Na Uy thư đề cử chính thức Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình”, ông Hun Manet viết trên Facebook đính kèm một bức thư.

Bức thư được Thủ tướng Campuchia Hun Manet đăng tải lên Facebook vào tối 7-8. Ảnh: FACEBOOK

“Tài lãnh đạo ngoại giao phi thường của Tổng thống Trump - thể hiện qua cam kết của ông trong việc giải quyết xung đột và ngăn ngừa các cuộc chiến thảm khốc thông qua tầm nhìn và ngoại giao đổi mới - đã được thể hiện gần đây nhất qua vai trò quyết đoán của ông trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa Campuchia và Thái Lan” - theo nội dung bức thư đề ngày 7-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: WHITE HOUSE/ FACEBOOK

Theo thủ tướng Campuchia, sự can thiệp kịp thời này là “yếu tố then chốt giúp tránh được tổn thất nhân mạng lớn và mở đường cho việc tái lập hòa bình giữa hai quốc gia”.

“Đây chỉ là một ví dụ điển hình trong số nhiều thành tựu xuất sắc của Tổng thống Trump trong việc giảm căng thẳng tại một số khu vực bất ổn nhất thế giới. Sự kiên định trong việc theo đuổi hòa bình thông qua ngoại giao của ông hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của ông Alfred Nobel - tôn vinh những người có đóng góp xuất sắc cho tình đoàn kết quốc tế và sự tiến bộ của hòa bình” - ông Hun Manet viết.

"Vì những lý do nêu trên, tôi hy vọng rằng việc đề cử Ngài Donald J. Trump, Tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ cho Giải Nobel Hòa bình sẽ được xem xét một cách thuận lợi. Kính mong các Thành viên đáng kính của Ủy ban Nobel Na Uy vui lòng chấp nhận sự bảo đảm cao nhất về lòng kính trọng của tôi” - ông Hun Manet kết luận.

Mỹ và Ủy ban Nobel chưa bình luận về bức thư của thủ tướng Campuchia.