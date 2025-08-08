Mỹ tăng thuế tới 50%, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố "rắn"

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Trump trong một cuộc gặp (ảnh: Reuters)

Hôm 7/8, phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Monkombu Sambasivan Swaminathan (nhà di truyền học và kĩ sư nông nghiệp nổi tiếng của Ấn Độ), Thủ tướng Modi cho biết, ông sẽ tiếp tục sát cánh cùng nông dân Ấn Độ trong bối cảnh thuế quan của Mỹ gây ra khó khăn cho nền kinh tế.

“Đối với chúng tôi, lợi ích của người nông dân luôn là ưu tiên hàng đầu”, ông Modi nói.

“Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp về lợi ích của nông dân, ngư dân và những người chăn nuôi bò sữa”, ông Modi nói.

“Tôi biết rằng cá nhân tôi sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Và tôi đã sẵn sàng. Ấn Độ đã sẵn sàng”, ông Modi nhấn mạnh.

Tuyên bố cứng rắn của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ có thể phải chịu mức thuế lên tới 50% mà Mỹ đánh vào hàng nhập khẩu. Đây là một trong những mức thuế cao nhất mà chính quyền của ông Trump áp đặt với các đối tác thương mại lớn.

Ngày 1/8, Mỹ đã thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hôm 6/8, Mỹ thông báo áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tới 50%, sau sắc lệnh hành pháp mới của ông Trump. Động thái của ông Trump liên quan tới việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga.

Nhà Trắng cho biết mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8.

Theo Reuters, năm 2024, Ấn Độ đã xuất khẩu khoảng 5,5 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp sang Mỹ. Nếu mức thuế 50% được áp dụng, nông dân Ấn Độ sẽ phải đối mặt với thách thức to lớn.

Hôm 6/8, Tổng thống Mỹ cho biết ông có thể tăng thuế đối với Ấn Độ và Trung Quốc, nếu 2 quốc gia này tiếp tục duy trì thương mại năng lượng với Nga.

“Có thể xảy ra. Tùy thuộc vào cách chúng ta làm việc”, ông Trump nói, khi được hỏi rằng liệu Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc hay không.

Khi hỏi về cách Mỹ phản ứng đối với các quốc gia khác đang mua dầu của Nga, ông Trump cảnh báo có thể áp thêm nhiều mức thuế quan hơn nữa.

“Các bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa. Các bạn sẽ thấy nhiều lệnh trừng phạt thứ cấp”, ông Trump nói.