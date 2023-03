Tin tức 24h qua: Điều bất ngờ trong vụ 2 người bấm được 4 biển số đẹp liên tiếp

Điều bất ngờ trong vụ 2 người bấm được 4 biển số đẹp liên tiếp

Chiếc xe máy Yamaha Exciter 150 cũng được gắn biển số 60B6: 888.88 để trước cửa trực ban công an xã cạnh nhiều chiếc xe máy biển số xanh. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngày 29/3, mạng xã hội xôn xao về việc sáng cùng ngày, tại trụ sở công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) có hai người dân mang 4 chiếc xe máy (đều là xe hạng sang, mỗi chiếc trị giá hàng trăm triệu đồng) đến bấm biển số.

Theo đó, người đàn ông bấm được 2 biển số 60B6-88.889 và 60B6-88.886 cho 2 xe của mình. Còn người phụ nữ bấm được biển số cho 2 chiếc xe máy và cũng được biển số đẹp: 60B6-88.888 và 60B6-88.868.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 người trên là vợ chồng.

Ngày 30/3, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong vụ việc hai vợ chồng bấm được 4 biển số xe siêu đẹp tại Công an xã Sông Nhạn, ngay tối qua (29/3) ông đã chỉ đạo thành lập tổ công tác xuống xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ niêm phong hồ sơ, thiết bị, máy móc để điều tra.

“Quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che”, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Chiều 30/3, phóng viên PLO đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn để tìm hiểu thông tin thì bất ngờ thấy một xe máy loại Yamaha Exciter 150 mang biển số 60B6-888.88 trùng biển số với chiếc xe máy hiệu Yaz, một trong bốn biển số xe siêu đẹp mà công an đang làm rõ. Một lúc sau, biển số của chiếc xe máy Yamaha Exciter đã bị tháo.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ xe máy Exciter gắn biển 60B6-888.88 tại nơi để xe của công an xã Sông Nhạn.

Công an TP.HCM nói về việc trả tự do 4 tiếp viên mang hơn 11kg ma túy về nước

Chiều 30-3, tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế- xã hội TP.HCM, vấn đề được nêu ra là "liệu việc trả tự do bốn tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam có tạo nên tiền lệ xấu?".

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời câu hỏi của PV. Ảnh: THANH THÙY

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, đối với tội phạm ma túy, hậu quả tác hại là rất lớn khi sử dụng đối với con người và xã hội. Do đó, luật hình sự đã quy định những hình phạt rất nghiêm khắc với các tội danh về ma túy, mức án cao nhất là tử hình.

Thượng tá Hà cho rằng, việc buôn bán ma túy thường thu lợi rất lớn nên tội phạm thường không từ thủ đoạn nào, luôn tìm cách vận chuyển, buôn bán trái phép bằng nhiều cách thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội.

"Trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ điều tra là làm rõ hành vi, diễn biến phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội"- ông nhấn mạnh.

Gần đây nhất, Công an TP.HCM đã khởi tố 5 bị can thực hiện hành vi nhét ma túy vào trong xe, trong nhà của người khác rồi tố giác tới công an nhằm đẩy bạn vào tù.

Trong vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thượng tá Lê Mạnh Hà nhắc lại: “Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang điều tra. Khi có kết quả điều tra, phía công an sẽ thông tin”.

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM “ký bừa”, gây thiệt hại 331 tỷ đồng

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.

Các bị can trong vụ án

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM) là người có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House.

Trong 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, dù được báo cáo về các dấu hiệu rủi ro nhưng bà Hạnh không chỉ đạo xác minh và trao đổi giải quyết giữa các bộ phận.

Bà Hạnh cũng không chỉ đạo kiểm tra, thanh tra kịp thời, không chờ kết luận thanh tra, kiểm tra để quyết định việc hoàn thuế mà trực tiếp ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế, ký 15 phiếu thẩm định hồ sơ hoàn thuế GTGT, 15 Quyết định hoàn thuế GTGT và 15 Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước cho Thuduc House.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bà Hạnh gây thất thoát số tiền 331 tỷ đồng.

Ngoài bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, có 17 bị can là cựu cán bộ ngành Thuế TPHCM và 49 bị can khác bị truy tố về các tội danh khác.

Tình tiết đau lòng trong vụ nữ kế toán ở Bình Dương bị sát hại tại công ty

Hình ảnh camera ghi được

16h50 chiều 29/3, Công an phường Khánh Bình (TX Tân Uyên, Bình Dương) nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai (SN 1993, quê Đồng Nai, kế toán của công ty này). Bước đầu nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận).

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Một nhân chứng cho biết vào thời điểm phát hiện chị Mai tử vong thì giám đốc của công ty này đi rất nhanh từ khu vực nơi xảy ra án mạng rồi nhanh chóng lên ô tô bán tải màu trắng rời khỏi công ty.

Trích xuất camera cho thấy, thời điểm trước khi bị sát hại, nữ kế toán và giám đốc đã có lời qua tiếng lại, lúc này trong phòng chỉ có 2 người. Nữ kế toán còn quỳ gối xin lỗi, sau đó bị vị giám đốc này liên tục đấm vào người, rồi đè nữ kế toán xuống nền nhà. Dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng nữ kế toán vẫn bị giám đốc đuổi theo tiếp tục bóp cổ.

Anh L.D.N (chồng nạn nhân) Mai cho biết gần đây, vợ anh nói giám đốc đang bực tức chuyện công ty bị mất hàng, rồi khó chịu với chị. Thời điểm bị sát hại, vợ anh đang mang thai tuần thứ 8.

Hiện, Công an thị xã Tân Uyên đã phát thông báo truy tìm nghi phạm Yang Zhong Wu.

