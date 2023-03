Công an TP.HCM lý giải thêm về việc trả tự do 4 tiếp viên mang hơn 11 kg ma túy

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã lý giải thêm về vụ việc bốn tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 30-3.

Vấn đề được nêu ra là "liệu việc trả tự do bốn tiếp viên có tạo nên tiền lệ xấu".

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời câu hỏi của PV. Ảnh: THANH THÙY

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay, đối với tội phạm ma túy, hậu quả tác hại là rất lớn khi sử dụng đối với con người và xã hội. Do đó, luật hình sự đã quy định những hình phạt rất nghiêm khắc với các tội danh về ma túy, mức án cao nhất là tử hình.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho rằng, việc buôn bán ma túy thường thu lợi rất lớn nên tội phạm này thường không từ thủ đoạn nào, luôn tìm cách vận chuyển, buôn bán trái phép bằng nhiều cách thức tinh vi để che giấu hành vi phạm tội.

"Trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ điều tra là làm rõ hành vi, diễn biến phạm tội để không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội"- ông nhấn mạnh.

Gần đây nhất, Công an TP.HCM đã thông tin việc khởi tố năm bị can thực hiện hành vi nhét ma túy vào trong xe, trong nhà của người khác rồi tố giác tới công an. Cơ quan điều tra đã làm rõ, phát hiện hành vi "gài" ma túy để đẩy bạn vào tù từ mâu thuẫn mua bán chó, mèo.

Với vụ việc bốn tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thượng tá Lê Mạnh Hà nhắc lại: "Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang điều tra. Khi có kết quả điều tra, phía công an sẽ thông tin".

Như PLO đã thông tin, ngày 16-3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của bốn tiếp viên có 11,4kg thuốc lắc và methamphetamine

Trong đó hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Nguyễn Thanh Thủy cũng có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White", 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg, 12 hộp chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Đặng Phương Vân có 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram chất bột màu trắng; hành lý của Trần Thị Thu Ngân có 780 gram viên nén màu xám.

