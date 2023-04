Tin tức 24h qua: Cụ ông mất gần 15 tỉ đồng sau cuộc gọi với người tự xưng Cục trưởng

Bộ trưởng Y tế nhận thêm nhiệm vụ mới

Bà Đào Hồng Lan làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Như Ý

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Theo quyết định này, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện.

Cụ ông mất gần 15 tỉ đồng sau cú alo của “Cục trưởng”

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang điều tra theo đơn trình báo của ông Đ.T.L. (SN 1952, ngụ TPHCM) về việc bị lừa mất gần 15 tỉ đồng.

Theo đó, sáng 17/4, ông L. nhận được cuộc gọi xưng là cán bộ công an thông báo ông liên quan tới đường dây tội phạm. Sau đó, "cán bộ công an" gọi video call thì ông L. nhìn thấy mặc sắc phục công an kèm theo lệnh bắt giam.

Ít phút sau, ông L. nhận được cuộc gọi khác xưng là Cục trưởng của một cục thuộc Bộ Công an. "Cục trưởng" cũng gọi video call nói ông L. dính vào vụ án tội phạm về kinh tế và cần xác minh số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông L. chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để xác minh, nếu tiền "sạch" sẽ hoàn trả cho ông.

Hoảng sợ, ông L. ra ngân hàng chuyển 6 tỉ đồng cho "Cục trưởng". Sau đó, "cán bộ công an" yêu cầu ông cài app "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an" để khai báo họ tên, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu…

Ngày 18/4, sau khi nhận được điện thoại của "cục trưởng", ông L. tiếp tục chuyển hơn 8 tỉ đồng. Sau khi chuyển gần 15 tỉ đồng nhưng không thấy "cục trưởng" liên hệ lại, ông L. cùng gia đình đi báo công an.

Vụ nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường: Nhiều người bị đe doạ

Trường THPT chuyên Đại học Vinh, nơi em N. theo học

Liên quan đến vụ việc em N.T.Y.N., học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Vinh tự tử, ngày 20/4, ông Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Vinh, cho biết, theo báo cáo của lãnh đạo Trường THPT chuyên Đại học Vinh, có tình trạng một số thầy cô, học sinh trường này nhận được tin nhắn với nội dung đe doạ, chửi bới từ người lạ. Hiện nhà trường đã báo cáo sự việc trên cho cơ quan công an.

Ngoài ra, cũng theo ông Khôi, còn có hiện tượng nhiều học sinh học trường chuyên khi đi ra đường bị người dân đối xử kỳ thị sau sự việc.

Trước đó, một tài khoản Facebook tự nhận là người thân của nữ sinh N.T.Y.N. đăng tải thông tin nữ sinh này có học lực giỏi, nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi mẹ tìm hiểu thì biết con bị đánh, bị ngược đãi và bị áp đảo tâm lý.

Người mẹ đã đến trường để xin chuyển lớp cho con, tìm đến cô chủ nhiệm để xin được can thiệp. Trường không cho chuyển lớp nhưng hứa sẽ tìm hiểu và xử lý nghiêm. Người mẹ tạm yên tâm, đồng thời vẫn cố gắng đón đưa con đi học để tránh con bị bắt nạt, động viên con hằng ngày.

Tuy nhiên, khi bố mẹ vắng nhà, nữ sinh N. đã quyên sinh.

Trả lời báo chí, cô Đặng Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm cho biết em N.T.Y.N. là một học sinh ngoan ngoãn, thực hiện tốt các nội quy trường lớp, đạt học lực giỏi học kỳ 1. Trong thời gian gần đây, em N. xin nghỉ học nhiều buổi và có ý định xin chuyển lớp.

Sau 8 ngày vi phạm nồng độ cồn, người đi xe đạp vẫn chưa nộp phạt để lấy xe về

Chiếc xe đạp ông Tr sử dụng. Ảnh: MH

Ngày 20/4, Công an huyện Châu Thành, Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.Tr. (67 tuổi) về hành vi đi xe đạp tham gia giao thông khi trong người có nồng độ cồn trên 0,4 miligam/lít khí thở.

Ông Tr. bị xử phạt 750.000 đồng, khi nộp phạt xong cơ quan chức năng mới giao trả phương tiện. Tuy nhiên, đến nay ông Tr vẫn chưa đến nhận quyết định xử phạt để thực hiện việc nộp phạt theo qui định.

Trước đó, chiều 12/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, CSGT phát hiện ông Tr. đi xe đạp có dấu hiệu uống rượu, bia nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Khi xác định ông Tr. có nồng độ cồn trên 0,4 miligam/lít khí thở, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ chiếc xe.

Theo người nhà ông Tr., chiếc xe đạp mới mua với giá 1.400.000 đồng để đi lại, nhưng mức phạt này đã quá nửa giá trị chiếc xe.

Được biết, ông Tr. là người đầu tiên ở Long An bị xử phạt khi đi xe đạp mà trong người có nồng độ cồn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-cu-ong-mat-gan-15-ti-ong-sau-cuoc-goi-voi-nguoi-tu-xu...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-cu-ong-mat-gan-15-ti-ong-sau-cuoc-goi-voi-nguoi-tu-xung-cuc-truong-a604092.html