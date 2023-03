Tin tức 24h qua: Người phụ nữ đi xe đạp bất ngờ khi bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Nam bảo vệ bị ô tô tông tử vong sau khi khóa bánh xe đỗ sai

Ngày 29/3, gia đình tổ chức tang lễ cho anh V.T.D (SN 1997) ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Nam bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe Mercedes

Trước đó, ngày 28/3, lái xe Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở Gia Lâm, Hà Nội) đỗ ô tô tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9, thuộc một khu chung cư cao cấp trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm). Chiếc xe sau đó bị anh V.T.D. (bảo vệ khu chung cư) khóa bánh xe vì đỗ sai.

Đến khi Trọng ra và lên ô tô di chuyển thì bảo vệ D. phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo, yêu cầu Trọng dừng lại xử lý theo quy định. Nhưng Trọng lái ô tô đâm vào xe máy anh D. từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến nam bảo vệ bị hất văng, đập vào một ô tô Mercedes đang dừng bên phải đường. Hình ảnh ghi lại hiện trường lúc đó cho thấy nhân viên bảo vệ nằm bất động dưới đuôi xe Mercedes.

Sau vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết quả xác minh nồng độ cồn của tài xế Trọng là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).

Hiện Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ tài xế Trịnh Bá Trọng để làm rõ vụ việc.

Người phụ nữ đi xe đạp bất ngờ khi bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Bà N. đi xe đạp bị thổi nồng độ cồn

Công an tỉnh Sơn La cho biết, sáng 29/3, tại thị trấn Yên Châu, lực lượng CSGT huyện Yên Châu kiểm tra nồng độ cồn hàng loạt phương tiện tham gia giao thông.

Qua gần 60 lượt kiểm tra, CSGT phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, bà L.T.N (SN 1976, ở Yên Châu) vi phạm ở mức nồng độ cồn 0,073 mg/l khí thở.

Đáng chú ý là lúc này bà N. đi xe đạp.

Khi được lực lượng chức năng thông báo lỗi vi phạm, bà N. tỏ ra rất bất ngờ. Bà khai nhận, gia đình làm nghề nấu rượu, trước khi bán cho khách hàng, bà thường uống thử để kiểm tra rượu. Nghĩ rằng đi xe đạp thì không bị cấm uống rượu nên bà vẫn vô tư đạp xe ra đường.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà N. chấp hành ký biên bản vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Với hành vi này, bà N. bị lập biên bản xử phạt với mức phạt 80.000 đến 100.000 đồng.

Khởi tố 2 phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam trong vụ đánh bạc tại khách sạn

Chiều nay, 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Vĩnh Phúc.

Nhóm người đánh bạc trong khách sạn bị công an bắt quả tang

Trong số này, bị can Trần Anh Linh (Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP HCM) bị khởi tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 4 người bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc, 16 cá nhân khác bị cáo buộc tội Đánh bạc (trong đó có 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú).

Cùng với đó, chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhóm golfer tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận.

Theo cơ quan điều tra, người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh.

Ngày 20/3, ông Linh và nhiều golfer đến thuê khách sạn ngoài khu vực sân golf để chuẩn bị tham gia một giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức.

23 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm golfer tổ chức đánh bạc, sát phạt dưới hình thức chơi poker thì bị công an bắt quả tang. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ vật chứng tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Điều tra 3 phụ nữ trong vụ đánh ghen, lột đồ giữa đường ở Bình Dương

Liên quan đến vụ cô gái bị hành hung, lột đồ, cắt tóc giữa đường, theo thông tin từ CATP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi) và Hỷ Xường Hướng (63 tuổi), riêng đối tượng Nìm Thùy Trang (35 tuổi) do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại điều tra.

Hình ảnh vụ đánh ghen, lột đồ giữa đường phố tại Bình Dương được cắt từ clip

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tằng Xỉu Phùng và Vòng Màng K (32 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng gần đây do mâu thuẫn tình cảm nên sống ly thân.

Chiều 27/3, khi thấy anh K. chở cô gái trẻ tên T. đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một), Phùng, Trang, Xường cùng 3 thanh niên (chưa rõ nhân thân) đã chặn đầu xe anh K. và yêu cầu cả hai ra khỏi xe.

Lúc này, nhóm của Phùng đã xông vào đánh đập gây thương tích, cắt tóc và lột quần áo của chị T. giữa đường để nhục mạ và lấy tài sản của chị T. gồm 1 điện thoại di động iPhone 14 Promax, 1 dây chuyền bạch kim và 1 vòng tay tỳ hưu bằng vàng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguoi-phu-nu-i-xe-ap-bat-ngo-khi-bi-phat-vi-pham-nong...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nguoi-phu-nu-i-xe-ap-bat-ngo-khi-bi-phat-vi-pham-nong-o-con-a600451.html