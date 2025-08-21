Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình
20h ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.
- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.
- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.
- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.
- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết các khối đi và xe pháo đã rời khỏi quảng trường, nên ông dành lời khen cho các khối đứng. Sau ba giờ hợp luyện, bộ đội vẫn giữ nguyên tư thế, tác phong, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông bày tỏ mong muốn trong ngày chính lễ, dù thuận lợi hay khó khăn, toàn quân đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ trưởng Quốc phòng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và dặn các lực lượng nhanh chóng cho bộ đội cơ động về nơi nghỉ ngơi.
Buổi hợp luyện kết thúc.
Người dân trên phố Nguyễn Thái Học chào đón các đoàn diễu binh. Ảnh: Võ Hải
Người dân chào đón các đội diễu binh đi qua quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Hiếu Lương
Ảnh: Võ Hải
Ảnh: Ngọc Thành
Khối quân dân Nga tham gia diễu binh trên đường phố. Video: Võ Hải
Video: Võ Hải
Video: Võ Hải
Video: Võ Hải
Video: Đỗ Nam
Hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch thuộc khối xe Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Hệ thống gồm xe chỉ huy tham mưu, đến xe Vsat, xe vô tuyến điện... do ngành Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Hệ thống được tích hợp trang bị khí tài công nghệ cao do Việt Nam làm chủ.
Tổ hợp tên lửa bờ РЕДУТ-М được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, phương tiện vận tải trên biển và công trình trên đảo, ven bờ biển.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa... Sản phẩm được coi là bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội.
Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất, giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.
Ảnh: Ngọc Thành
Nhiều loại tên lửa, vũ khí được tập kết tại đường Thanh Niên, đang tiến vào quảng trường Ba Đình.
Những người lính trong tư thế sẵn sàng. Ảnh: Phạm Dự
Một số loại pháo tự hành, xe bọc thép đi qua khu vực lễ đài.
Lựu pháo tự hành bánh xích bọc thép Su-152, cỡ nòng 152 mm của Liên Xô từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Su-152 có thể sử dụng đa dạng nhiều loại đạn pháo như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng.
Xe chiến đấu bộ binh nhiều chủng loại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 thuộc lực lượng Tăng thiết giáp được nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng "trình làng" trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện.
Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B). Ảnh: Ngọc Thành
Khối nữ quân y. Ảnh: Đình Tùng
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Đình Tùng.
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Đình Tùng
Lựu pháo 152-D20 là loại pháo chiến dịch có uy lực mạnh nhất trong các loại pháo rãnh xoắn, thuộc biên chế trang bị của quân đội Việt Nam. Khí tài này đã tham gia nhiều trận đánh và cùng lực lượng pháo binh lập nhiều thành tích trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ biên giới.
Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) là một trong những tên lửa đạn đạo phổ biến nhất của Liên Xô, với khoảng 7.000 quả được chế tạo và xuất hiện trong biên chế quân đội 32 nước.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo, đưa vào sử dụng từ năm 1963, bao gồm 40 ống phóng cỡ nòng 122 mm gắn trên khung gầm xe tải Ural-375D. Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Ngọc Thành
Video: Lộc Chung
Khối Hồng kỳ đi qua ngã ba Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, hai bên đường là đông đảo người dân reo hò, cổ vũ.
Khối hồng kỳ. Video: Võ Hải
Video: Anh Phú
Dẫn đầu là Xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân.
Tiếp theo là Khối danh dự ba quân chủng - đại diện hải, lục, không quân- những thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ Quân đội đảm nhận.
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân có mặt trên khắp chiến trường, với tinh thần đã ra quân là đánh thắng.
Khối Sĩ quan Hải quân do Quân chủng Hải quân đảm nhận. Lực lượng với hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, góp phần vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại, ngày nay làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng.
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
Ảnh: Ngọc Thành
Xe chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân đi qua Quảng trường Ba Đình.
Ảnh: Đình Tùng
Người dân đứng kín quanh quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội chờ xem các lực lượng tham gia hợp luyện đi qua. Ảnh: Hiếu Lương
Các em nhỏ được bố mẹ kênh trên vai. Ảnh: Hiếu Lương
Video: Hiếu Lương
Bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường cùng lúc với 21 phát đại bác pháo lễ rền vang từ Sân vận động Mỹ Đình.
Ảnh: Phạm Chiểu
Dàn pháo lễ khai hỏa. Ảnh: Phạm Chiểu
Dự tổng hợp luyện có đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Mở đầu là màn rước đuốc - biểu tượng cho ý chí trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa thắp sáng trên đài cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.
Màn rước đuốc mở đầu chương trình. Video: Lộc Chung
Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Phạm Dự
Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện khoảng 4 tiếng, từng dàn xe pháo, xe tăng, tên lửa của Quân đội, Công an trùng trùng tiến về các cung đường gần...
