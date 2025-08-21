Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình

Xe quân sự, tổ hợp UAV qua quảng trường Ba Đình

Hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch thuộc khối xe Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Hệ thống gồm xe chỉ huy tham mưu, đến xe Vsat, xe vô tuyến điện... do ngành Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Hệ thống được tích hợp trang bị khí tài công nghệ cao do Việt Nam làm chủ.

Tổ hợp tên lửa bờ РЕДУТ-М được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, phương tiện vận tải trên biển và công trình trên đảo, ven bờ biển.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa... Sản phẩm được coi là bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội.

Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất, giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

Ảnh: Ngọc Thành