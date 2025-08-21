Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

20h ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.

- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.

- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.

- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.

- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.

- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.
Diễn biến
22h00
Bộ trưởng khen ngợi các khối diễu binh, diễu hành

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết các khối đi và xe pháo đã rời khỏi quảng trường, nên ông dành lời khen cho các khối đứng. Sau ba giờ hợp luyện, bộ đội vẫn giữ nguyên tư thế, tác phong, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông bày tỏ mong muốn trong ngày chính lễ, dù thuận lợi hay khó khăn, toàn quân đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Quốc phòng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và dặn các lực lượng nhanh chóng cho bộ đội cơ động về nơi nghỉ ngơi.

Buổi hợp luyện kết thúc.

21h58
Bộ đội đi giữa lòng dân

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 1

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 2

Người dân trên phố Nguyễn Thái Học chào đón các đoàn diễu binh. Ảnh:&nbsp;Võ Hải

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 4

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 5

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 6

Người dân chào đón các đội diễu binh đi qua quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh:&nbsp;Hiếu Lương

21h55
Các khối diễu binh qua Cửa Nam

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 8

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 9

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 10

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 11

Ảnh:&nbsp;Võ Hải

21h50
Các khối quần chúng qua quảng trường

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 13

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 14

Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

21h25
Bộ đội diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi

Khối quân dân Nga tham gia diễu binh trên đường phố. Video: Võ Hải

21h10
Quân đội Nga, Lào, Campuchia diễu hành trên phố Hà Nội

Video: Đỗ Nam

21h00
Xe quân sự, tổ hợp UAV qua quảng trường Ba Đình

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 16

Hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch thuộc khối xe Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Hệ thống gồm xe chỉ huy tham mưu, đến xe Vsat, xe vô tuyến điện... do ngành Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Hệ thống được tích hợp trang bị khí tài công nghệ cao do Việt Nam làm chủ.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 17

Tổ hợp tên lửa bờ РЕДУТ-М được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, phương tiện vận tải trên biển và công trình trên đảo, ven bờ biển.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 18

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa... Sản phẩm được coi là bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 19

Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất, giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

Ảnh: Ngọc Thành

20h55
Nhiều loại phương tiện, vũ khí đang tiến vào quảng trường Ba Đình

Nhiều loại tên lửa, vũ khí được tập kết tại đường Thanh Niên, đang tiến vào quảng trường Ba Đình.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 21

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 22

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 23

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 24

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 25

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 26

Những người lính trong tư thế sẵn sàng. Ảnh: Phạm Dự

20h55
Pháo tự hành, tên lửa đi qua lễ đài

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 27

Một số loại pháo tự hành, xe bọc thép đi qua khu vực lễ đài.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 28

Lựu pháo tự hành bánh xích bọc thép Su-152, cỡ nòng 152 mm của Liên Xô từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Su-152 có thể sử dụng đa dạng nhiều loại đạn pháo như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 29

Xe chiến đấu bộ binh nhiều chủng loại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 30

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 thuộc lực lượng Tăng thiết giáp được nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng "trình làng" trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 31

Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B). Ảnh: Ngọc Thành

20h55
Các khối nữ quân nhân trên đường phố

Khối nữ quân y. Ảnh: Đình Tùng

Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Đình Tùng.

Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Đình Tùng

Ảnh: Đình Tùng

20h50
Khí tài trên phố

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 36

Lựu pháo 152-D20 là loại pháo chiến dịch có uy lực mạnh nhất trong các loại pháo rãnh xoắn, thuộc biên chế trang bị của quân đội Việt Nam. Khí tài này đã tham gia nhiều trận đánh và cùng lực lượng pháo binh lập nhiều thành tích trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ biên giới.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 37

Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B) là một trong những tên lửa đạn đạo phổ biến nhất của Liên Xô, với khoảng 7.000 quả được chế tạo và xuất hiện trong biên chế quân đội 32 nước.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 38

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad do Liên Xô chế tạo, đưa vào sử dụng từ năm 1963, bao gồm 40 ống phóng cỡ nòng 122 mm gắn trên khung gầm xe tải Ural-375D. Ảnh: Đình Tùng

20h50
Quân đội Nga, Lào, Campuchia tiến vào quảng trường

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 39

Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

Video: Lộc Chung

20h45
Khối hồng kỳ trên đường phố

Khối Hồng kỳ đi qua ngã ba Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, hai bên đường là đông đảo người dân reo hò, cổ vũ.

Khối hồng kỳ. Video: Võ Hải

20h40
Khối Hồng Kỳ đi qua đường Tràng Tiền

Video: Anh Phú

20h20
Khối nữ quân nhạc đi qua lễ đài

20h15
26 khối diễu binh quân đội bắt đầu qua lễ đài

Dẫn đầu là Xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân.

Tiếp theo là Khối danh dự ba quân chủng - đại diện hải, lục, không quân- những thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ Quân đội đảm nhận.

Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân có mặt trên khắp chiến trường, với tinh thần đã ra quân là đánh thắng.

Khối Sĩ quan Hải quân do Quân chủng Hải quân đảm nhận. Lực lượng với hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, góp phần vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại, ngày nay làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng.

Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 42

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 43

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 44

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 45

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 46

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 47

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 48

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 49

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 50

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 51

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 52

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 53

Ảnh: Ngọc Thành

20h10
Xe chỉ huy quân đội đi qua Quảng trường

Xe chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân đi qua Quảng trường Ba Đình.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 55

Ảnh:&nbsp;Đình Tùng

20h05
Người dân đứng kín quanh quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội

Người dân đứng kín quanh quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội chờ xem các lực lượng tham gia hợp luyện đi qua. Ảnh:&nbsp;Hiếu Lương

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 58

Các em nhỏ được bố mẹ kênh trên vai. Ảnh:&nbsp;Hiếu Lương

Video:&nbsp;Hiếu Lương

20h00
Lễ tổng hợp luyện bắt đầu

Bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường cùng lúc với 21 phát đại bác pháo lễ rền vang từ Sân vận động Mỹ Đình.

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 61

Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Dàn pháo lễ khai hỏa. Ảnh:&nbsp;Phạm Chiểu

Dự tổng hợp luyện có đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Mở đầu là màn rước đuốc - biểu tượng cho ý chí trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa thắp sáng trên đài cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Màn rước đuốc mở đầu chương trình. Video: Lộc Chung

19h50
Các lực lượng xếp hàng ngay ngắn trước Lăng Bác

Ảnh:&nbsp;Ngọc Thành

19h50
Chiến sĩ khối xe vào vị trí

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 65

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình - 66

Ảnh:&nbsp;Phạm Dự

