Tin không khí lạnh mới nhất

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khối không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện mưa vài nơi. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 17-20°C.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ, sau đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, Bắc Trung Bộ 15-18°C.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 23 và ngày 24/11, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, trong đó, vùng núi, trung du cục bộ mưa to trên 70mm. Ngày và đêm 24/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Tối và đêm 24/11, TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, trong 3 giờ có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 80mm, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Ngày và đêm 25/11, mưa gia tăng ở các địa phương từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Các khu vực này hứng mưa to đến rất to và dông, lượng mưa dao động 60-120mm, cục bộ trên 180mm.

Tổng lượng mưa tính từ tối 24/11 đến đêm 25/11 tại các địa phương trên phổ biến 80-180mm, có nơi trên 250mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, từ sáng sớm 24/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 23/11, thời tiết Hà Nội phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Đêm 23-24/11, Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, khu vực này chịu tác động bởi đợt không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm khoảng 8°C so với ngày hôm trước, phổ biến 21°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, khoảng 19°C.

Ngày 25/11, mặc dù tạnh ráo trở lại, trời nhiều mây, không mưa nhưng thời tiết Hà Nội rét sâu hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm về mức 19°C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 17°C.

Sang ngày 26/11, Hà Nội hửng nắng, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng 22°C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm thêm, còn 15°C.

Những ngày cuối tháng 11 (từ 27-30/11), nhiệt độ cao nhất tại khu vực này tăng lên mức 25-26°C, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên phổ biến 17°C.

Trong hai ngày đầu tháng 12 (1-2/12), Hà Nội chuyển trạng thái nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ còn 24°C, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục tăng lên mức 19°C.