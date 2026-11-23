Do tác động dồn nén phía trước khối không khí lạnh, miền Bắc hôm nay sẽ ấm nóng hơn hôm qua. Nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng 2-3 độ C. Ấm nóng nhất là các phường Hoàn Kiếm, Nam Định, Hoa Lư, Tân Hòa, nhiệt độ cao nhất 29-30 độ C. Các nơi khác trong khoảng 23-28 độ C.

Miền Bắc hôm nay ấm nóng hơn hôm qua. (Ảnh: Phạm Minh)

Đêm nay, ngày mai (24/11), đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống gây mưa rét cho Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ về lốc, sét, gió giật mạnh. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm mai đến thứ Năm (ngày 26/11), khu vực Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa kết hợp gió Đông Bắc khiến nền nhiệt giảm tới gần chục độ. Hai ngày tới, Bắc Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày khoảng 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Còn đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất chỉ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Ngày mai, Bắc Trung Bộ cũng có mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Còn trong hôm nay, toàn miền trời nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất từ phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đến phường Phú Xuân, TP Huế khoảng 27-29 độ C. Từ phường Hải Châu đến phường Phan Thiết cũng như các phường thuộc khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, phổ biến 29-32 độ C.

Nam Bộ đã kết thúc mùa mưa và bắt đầu mùa khô với thời tiết nắng gắt hơn thường lệ. Hôm nay, các phường thuộc TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh như Phước Long, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bến Thành trời nắng nóng 35 độ C. Những nơi khác nhiệt độ từ 32-34 độ C.

Trên biển, dự báo hôm nay, từ vịnh Bắc Bộ xuống vùng biển Quảng Ngãi, ngoài khơi đặc khu Hoàng Sa đều ít mưa, trời nắng, gió duy trì cấp 3 - 5.

Khu vực Lâm Đồng - Cà Mau, vùng biển Tây Cà Mau đến An Giang, ngoài khơi đặc khu Trường Sa có cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Từ sáng mai, gió Đông Bắc ở vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 23/11:

Thủ đô Hà Nội sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, từ gần sáng gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to và chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.