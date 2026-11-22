TAND Khu vực 4 - Hà Nội đã ra quyết định ngày 25/11 tới sẽ xét xử sơ thẩm Vũ Quang Chiến (SN 1987) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chiến là người lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính vào ngày 25/3/2026. Bị cáo đầu thú vào hôm sau và bị tạm giữ từ 27/3 đến 4/4 thì được chuyển sang biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phiên tòa sẽ diễn ra công khai dưới sự điều hành của thẩm phán Trần Thị Nhâm. HĐXX cũng triệu tập 7 bị hại trong vụ.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn Vũ Quang Chiến sau khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Đ.H

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 25 ngày 25/3, Chiến lái chiếc Lexus RX300 trên đường Trung Kính, hướng về Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính – Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, chiếc Lexus bất ngờ va chạm với một ôtô VF6 đang dừng chờ đèn đỏ, đẩy đi khoảng 10m. Sau đó, xe của Chiến tiếp tục di chuyển, lao sang phần đường ngược chiều và va chạm 4 ôtô, một xe máy rồi lật ngửa, xoay vòng tròn giữa đường Trung Kính.

Tại hiện trường, xe Lexus nằm ở làn giữa đường Trung Kính, bung túi khí, phần đầu vỡ toác. Tài xế mắc kẹt bên trong, được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. Các ôtô khác bị móp phần đầu và đuôi, mảnh vỡ vương vãi trên hiện trường.

Ngoài thiệt hại của xe Lexus, cơ quan giám định kết luận tổng giá trị thiệt hại của các phương tiện bị đâm là 384 triệu đồng.

Thời điểm sau tai nạn, Vũ Quang Chiến không có nồng độ cồn, không phát hiện chất kích thích trong cơ thể tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Anh ta khai điều khiển ôtô khi "mệt và buồn ngủ" không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, dẫn đến va chạm với các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Xe Lexus của Vũ Quang Chiến lật ngửa trên đường Trung Kính sau tai nạn. Ảnh: Đ.X

Về trách nhiệm dân sự, cáo trạng thể hiện bị cáo Chiến cùng gia đình đã mua lại một ôtô bị hỏng với giá 220 triệu đồng; bồi thường 170 triệu đồng cho một chủ ôtô; đền bù việc sửa chữa cho 2 ôtô còn lại.

Khách trên chiếc taxi bị tổn hại 23% sức khỏe, nhận bồi thường 150 triệu đồng. Hãng xe Xanh GSM cũng được bồi thường 30 triệu đồng...

Do vậy, có 6 bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Chiến.

Người thứ 7 bị thương nặng nhất là người điều khiển xe máy, bị gãy tay, xương đùi, trật khớp gối… với tổng tổn hại 76% sức khỏe.

Nạn nhân hiện yêu cầu Hiếu phải bồi thường 2,1 tỉ đồng gồm chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, thiệt hại tài sản, thu nhập thực tế bị mất trong lúc điều trị, bù đắp tổn thất tinh thần… nhưng bị cáo Chiến chưa bồi thường với lý do số tiền quá lớn không thể đáp ứng.