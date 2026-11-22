Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Trong ngày và đêm 24/11, ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày từ 24-26/11, khu vực miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh trời rét trở lại, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 18-20 độ, vùng núi cao dưới 18 độ.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ đợt rét này phổ biến từ 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Miền Bắc chuyển mưa rét vào 24/11.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 23-24/11 Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to.

Ngày và đêm 24/11, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 200mm.

Nhận định xa hơn, khoảng ngày 27–29/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to.

Thủ đô Hà Nội trong đêm 23 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Trên biển, từ sáng 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8 (tương đương cấp gió áp thấp nhiệt đới), sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cũng từ sáng 24/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11. Sang tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.