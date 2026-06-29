Tin mưa lớn trên 300mm ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

Từ chiều tối nay 29/6 đến ngày 1/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm. Lượng mưa tại các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động 40-100mm, có nơi trên 200mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Miền Bắc hứng mưa lớn, đề phòng lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Chiều tối và tối 29/6, tỉnh Nghệ An, các tỉnh thành từ TP Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Đêm 1/7, mưa lớn còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Từ 2/7, mưa lớn xu hướng giảm dần ở khu vực này.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, hiện nay, mực nước trên một số sông Thái Nguyên, Tuyên Quang Bắc Ninh đang lên, các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động (BĐ)1, trong đó, thượng lưu sông Thương tại trạm Cầu Sơn và sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang ở trên mức BĐ1.

Từ hôm nay đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể lên mức BĐ1-BĐ2.

Trong khi các khu vực trên mưa lớn thì ngày 30/6, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 1/7, Trung Bộ nắng nóng cục bộ với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 29/6, Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa tại Hà Nội kéo dài đến khoảng 3/7, sau đó trời tạnh ráo, nhiệt độ tăng trở lại, khu vực này tái diễn nắng nóng.

Cụ thể, từ 30/6-3/7, Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33°C, thấp nhất dao động 26-27°C.

Ngày 4/7, mưa kết thúc, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 27°C.

Từ 5-8/7, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 35°C, nhiệt độ thấp nhất cũng dao động ở mức cao 29-30°C.