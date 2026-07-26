Chi tiết các đợt mưa lớn liên tiếp sắp bao trùm miền Bắc

Cảnh báo mưa đặc biệt lớn đêm 28/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (26/7), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 26/7 có nơi trên 30mm như các trạm: Mường Tè (Lai Châu) 52.0mm, Vân Hồ (Sơn La) 31.2mm, Nam Đông (T.p Huế) 47mm, Hướng Phùng (Quảng Trị) 40mm, Đăk Plô (Quảng Ngãi) 34.2mm, Trà Vân (Tp.Đà Nẵng) 38mm, Ea Kao (Đắk Lắk) 33.2mm, Đồng Kho (Lâm Đồng) 34.4mm, Hòn Đất (An Giang) 64.8mm, Đất Mũi (Cà Mau) 40.8mm,...

Miền Bắc liên tiếp đón các đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: Tuấn Anh

Từ chiều tối 27/7 đến ngày 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác còn lại của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h)

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Tp. Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo đêm 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. (Tổng lượng mưa từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7 ở khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm). Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20- 50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Miền Bắc hứng nhiều đợt mưa lớn tiếp nối

Dự báo thời tiết từ đêm 26/7 đến ngày 28/7:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 27/7 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lắk ngày 27/7 có nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/7 đến ngày 05/8:

Bắc Bộ: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vưc khu vực vùng núi và trung du đêm 28/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ đêm 28-31/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng ngày 30-31/7 mưa giảm dần.Trong m ưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn mưa dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi và trung du, cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trong đợt mưa lớn sắp tới.