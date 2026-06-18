Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau vụ con trai tử vong dưới sông ở Huế

Trước đó, khoảng trưa 17/6, một người thân đến thăm nhà bà Thu ở thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền nhưng không thấy bà Thu và con trai là anh Hoàng Trọng Cư (43 tuổi) ở nhà. Tại bến nước phía sau nhà, người này phát hiện 3 đôi dép được xác định là của hai mẹ con nên trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân ở dới sông phía sau nhà

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi xảy ra sự việc.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân

Đến khoảng 22 giờ 50 phút ngày 17/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Hoàng Trọng Cư dưới sông. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 18/6, thi thể bà Thu cũng được tìm thấy. Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế cho biết, bà Thu và anh Cư đều mắc bệnh tâm thần, thuộc diện được địa phương quản lý, theo dõi.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.