Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau vụ con trai tử vong dưới sông ở Huế
Sáng 18/6, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Thu (64 tuổi, trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) sau nhiều giờ tìm kiếm.
Trước đó, khoảng trưa 17/6, một người thân đến thăm nhà bà Thu ở thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền nhưng không thấy bà Thu và con trai là anh Hoàng Trọng Cư (43 tuổi) ở nhà. Tại bến nước phía sau nhà, người này phát hiện 3 đôi dép được xác định là của hai mẹ con nên trình báo chính quyền địa phương.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân ở dới sông phía sau nhà
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi xảy ra sự việc.
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân
Đến khoảng 22 giờ 50 phút ngày 17/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh Hoàng Trọng Cư dưới sông. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 18/6, thi thể bà Thu cũng được tìm thấy. Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế cho biết, bà Thu và anh Cư đều mắc bệnh tâm thần, thuộc diện được địa phương quản lý, theo dõi.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Phát hiện dép để lại bên bến nước phía sau nhà, người dân ở Huế trình báo cơ quan chức năng. Trong đêm, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể người con,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 12:33 PM (GMT+7)