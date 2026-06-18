Phát hiện dép bên bến nước, tìm thấy thi thể người con, mẹ đang mất tích

Sáng 18/6, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm một phụ nữ mất tích nghi rơi xuống sông tại địa phương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 17/6, bà H.T.L. (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền) ghé thăm nhà bà T.T.T. (SN 1962) và con trai H.T.C. (SN 1983), trú cùng thôn, cùng mắc bệnh tâm thần.

Khi đến nơi, bà L. không thấy hai mẹ con ở nhà và tại khu vực bến nước phía sau nhà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được xác định là của bà T. và ông C. để lại.

Nghi ngờ hai mẹ con gặp sự cố dưới nước, bà L. báo cho Tổ An ninh trật tự thôn An Xuân Tây.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm và người dân phát hiện thi thể ông C.

Hiện lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bà T. nhưng chưa có kết quả.