Tin mới nhất về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 19/6 đến ngày 27/6 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 19/6 đến ngày 27/6 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, sau đó nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các nơi khác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 20/6 ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 23/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.