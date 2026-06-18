Thông tin chính thức về vụ cháy ở Urenco 9

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng cùng khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11, 16, 17, 23 và Công an phường Đông Ngạc đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra cháy, nhà kho có diện tích khoảng 80m2, kết cấu khung thép mái tôn, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, nilon, giấy, vợt cầu lông và các loại hàng hóa khác. Khu vực xung quanh là nhiều kho, xưởng chứa đồ dùng, vật dụng dễ bắt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lớn.

Qua công tác trinh sát và kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định không có người mắc kẹt bên trong khu vực xảy ra cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường vụ cháy

Với sự phối hợp khẩn trương, hiệu quả của các lực lượng tham gia chữa cháy, đến 14h44 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các kho, xưởng lân cận, bảo vệ an toàn hàng nghìn mét vuông nhà xưởng và tài sản xung quanh. Đến khoảng 15h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiến hành thống kê, đánh giá.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.