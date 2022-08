Tiếc thương người Cảnh sát hình sự hy sinh khi truy bắt tội phạm

Hai ngày qua, rất đông người thân, bạn bè và đồng đội của Thiếu tá Hồ Tấn Dương đã túc trực tại căn nhà cấp 4 ở vùng quê Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) để động viên gia đình. Sự ra đi của đồng chí Hồ Tấn Dương, khiến người thân, xóm giềng đồng đội bất ngờ, tiếc thương khi tuổi đời anh còn quá trẻ.

Đồng chí Hồ Tấn Dương (SN 1986), Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò đã anh dũng hy sinh trong quá trình truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản trên tuyến quốc lộ N2B vào trưa 4/8.

Sự ra đi quá bất ngờ của đồng chí Hồ Tấn Dương, khiến gia đình không thể tin đây là sự thật.

Trưa 5/8, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đoàn Đảng ủy, Ban giám đốc đã đến nhà trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương. Cùng dự chia buồn và động viên gia đình còn có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; đại diện các sở ban ngành; lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp; Công an huyện Lấp Vò; đồng đội, người thân, bạn bè của thiếu tá Hồ Tấn Dương.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn đến viếng.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình chí Hồ Tấn Dương, cùng các đồng chí, đồng đội.

“Trong quá trình công tác, đồng chí luôn là cán bộ năng nỗ, tích cực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đồng đội, đồng chí luôn hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Khi về với gia đình, đồng chí cũng là một người con mẫu mực, hiếu thảo, người chồng, người cha tốt. Việc đồng chí Dương hy sinh là một mất mát to lớn của gia đình và lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp nói chung và Công an huyện Lấp Vò nói riêng”, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Hồ Tấn Dương (Chị Tống Thị Hồng Nhung, vợ đồng chí Hồ Tấn Dương nhận).

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Hay tin chồng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào trưa 4/8, chị Tống Thị Hồng Nhung không thể tin điều này là sự thật. Quá đau xót và quá bất ngờ. Hai ngày qua, chị kiệt sức. Hình ảnh chị Nhung đã khóc hết nước mắt và hai con nhỏ là cháu Hồ Gia Bảo (SN 2015) và Hồ Minh Thư (SN 2018) đứng thẫn thờ đã khiến đồng đội, người thân, xóm giềng đến viếng đều không cầm được nước mắt.

Đồng chí Hồ Tấn Dương hy sinh, đồng đội mất đi một người đồng chí, gia đình mất đi người con, vợ mất đi người chồng, con trẻ mất đi người cha...

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng đồng đội đến viếng, động viên gia đình Thiếu tá Hồ Tấn Dương.

Là con cả trong gia đình, đồng chí Hồ Tấn Dương cũng chưa có nhà riêng và hiện đang sống cùng bố mẹ tại ấp An Nhơn Qưới, cách cơ quan nơi công tác khoảng 15km. Những hôm không trực ở cơ quan hoặc bám địa bàn làm nhiệm vụ, đồng chí đều tranh thủ về nhà để phụ giúp gia đình và cùng vợ chăm sóc hai con nhỏ.

Hai ngày túc trực tại đám tang, hễ ai nhắc đến con rể thì ông Tống Văn Đằng lại xúc động, rơi nước mắt. “Dương rất hiếu hạnh, hiền lành và quan tâm gia đình. Tôi thương rể như con ruột, chỉ tiếc không thể thay thế để Dương sống nuôi hai con”, ông Đằng xúc động.

Hai con nhỏ của đồng chí Hồ Tấn Dương.

“Cháu Dương là một người hiền lành, gần gũi với xóm giềng. Cháu đã hy sinh anh dũng, xóm giềng cũng như người dân ở đây ai cũng thương tiếc”, ông Hồ Văn Hậu, người dân địa phương bày tỏ. Nhiều đồng đội, bạn bè và xóm giềng đều đánh giá, đồng chí Hồ Tấn Dương là người hòa đồng, gần gũi, sống có trách nhiệm. “Mấy anh em ai cũng xúc động, thương xót nhưng đều cố gắng kiềm nước mắt, động viên gia đình”, Thiếu tá Lê Xuân Hoàn, đồng nghiệp chung cơ quan chia sẻ.

Người thân, xóm giềng động viên mẹ ruột của đồng chí Hồ Tấn Dương.

Thiếu tá Võ Trọng Thủy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy cho biết: Năm 2006, đồng chí Hồ Tấn Dương là chiến sĩ nghĩa vụ Công an huyện Lấp Vò, sau đó được tuyển vào biên chế rồi lần lượt đào tạo từ Trung cấp đến Đại học Cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra trinh sát. Suốt trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, được lãnh đạo tín nhiệm, đồng đội tin yêu, nhân dân quý mến. Hồ Tấn Dương được bổ nhiệm Phó đội trưởng vào tháng 1/2022.

Đồng đội túc trực tại tang lễ.

Thượng tá Trần Minh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Lấp Vò nghẹn ngào: “Đồng chí Dương là cán bộ trẻ, tiêu biểu để đồng đội học tập noi theo. Trong đấu tranh với tội phạm, đồng chí luôn thể hiện sự mưu trí dũng cảm của một cán bộ cảnh sát hình sự, không khoan nhượng với tội phạm. Sự hy sinh của đồng chí là mất mát vô cùng to lớn của Công an huyện và gia đình, điều này không gì có thể bù đắp được”.

Trước đó trưa 4/8, đồng chí Hồ Tấn Dương cùng đồng đội truy bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản trên quốc lộ N2B. Trong quá trình truy đuổi, hai đối tượng hung hãn đã chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn. Đồng chí Hồ Tấn Dương chấn thương nặng, đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị lực lượng Công an toàn tỉnh nêu gương tinh thần dũng cảm trong công tác, chiến đấu của đồng chí Hồ Tấn Dương, biến đau thương thành sức mạnh, động lực để tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp, đẩy lùi các loại tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

