7 công trình giao thông lớn thông xe ngày 19/8

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km, khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, được đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Trong ảnh là cầu vượt sông Gianh dài khoảng 2,8 km, thiết kế rộng 17,5 m, có 4 làn xe với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, đến nay đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe. Ảnh: Đắc Thành

Cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80-90 km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Cao tốc có nhiều đoạn xuyên qua những địa hình phức tạp như đồi núi, hồ nước. Tại đoạn Hà Tĩnh, dự án có 5 cầu cạn vượt hồ, đập, thung lũng. Ảnh: Đắc Thành

Cách đó gần 49 km là cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được khởi công vào tháng 1/2023, có tổng vốn gần 9.920 tỷ đồng. Tuyến dài 65,5 km, bắt đầu từ xã Vạn Ninh, nối tiếp với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành. Toàn tuyến có địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ riêng đoạn qua hồ An Mã cần phải xẻ núi. Ảnh: Đắc Thành

Cũng giống cao tốc Vũng Áng - Bùng, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km một điểm. Giai đoạn một, tuyến cao tốc gồm 4 làn xe, tốc độ tối đa cho phép từ 60 đến 90 km/h. Khi hoàn thiện, tuyến này sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, có 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h. Ảnh: Đắc Thành

Qua TP Đà Nẵng, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km, khớp nối giữa cao tốc La Sơn - Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đã cơ bản hoàn thiện. Công trình có vốn hơn 2.100 tỷ đồng thông xe vào sáng 19/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Nút giao qua phường Hải Vân, một trong điểm nhấn trên tuyến. Đây là nút giao thông đã hoàn thành đường dẫn vào Khu Công nghệ cao và đường dẫn về Cảng Liên Chiểu.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam phía đông; đi qua xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu của TP Đà Nẵng. Đây là tuyến huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Ba đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ và Hòa Liên - Túy Loan thông xe giúp nối liền trục cao tốc Bắc Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km. Ảnh: Nguyễn Đông

Cầu Phước Lộc - cầu vòm thép đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi (trước đây có tên là cầu Trà Khúc 3) tổng vốn 850 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cầu dài 3,5 km, trong đó cầu 708 m, đường dẫn 1,8 km. Công trình khởi công cuối 2022 nhằm nối quốc lộ 24B ở bờ bắc sông Trà Khúc (đường đi xuyên cánh đồng) với tỉnh lộ ĐT 623B ở bờ nam sông.

Cầu có 15 nhịp, rộng gần 23 m với kết cấu gồm ba nhịp vòm ống thép và 12 nhịp dẫn, dài 38 m bằng bêtông cốt thép. Ba nhịp vòm được sơn màu đỏ, thành điểm nhấn mới trên sông. Đây là cầu đường bộ thứ 6 qua sông Trà Khúc sau Trà Khúc 1, Trà Khúc 2, cầu Thạch Bích, cầu Cổ Lũy và cầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Ôtô của các đơn vị đi thử trước khi chính thức thông xe.

Bà Phạm Hoàng Thảo, người dân xã Sơn Tịnh cho biết, trước đây muốn qua các xã khu tây của huyện Tư Nghĩa cũ (nay là xã Nghĩa Giang) thì người dân phải đi đò qua sông Trà Khúc.

Khi cầu Thạch Bích và cầu trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được xây dựng, quãng đường giữa hai địa phương đã rút xuống còn 18–30 km, tùy phương tiện. Khi có cầu Phước Lộc khoảng cách giữa hai địa phương chỉ còn 3 km.

"Tôi rất vui khi có cây cầu khang trang như vậy, hy vọng sẽ có đô thị đi theo, dân cư phát triển, mở ra cơ hội buôn bán", bà Hoàng Thảo nói. Ảnh: Phạm Linh

Tuyến Vành đai 3 TP HCM, đoạn từ nút giao với cao tốc TP HCM - Dầu Giây qua cầu Nhơn Trạch (phải) đến giao lộ đường 25B, thuộc dự án thành phần 1A thông xe sau ba năm thi công. Đoạn này dài khoảng 9 km nối TP HCM với Đồng Nai. Nhìn từ trên cao các nhánh dẫn lên cao tốc ở địa phận TP HCM đã thành hình. Trong đó, cầu Nhơn Trạch đã hoàn thiện, thông xe kỹ thuật dịp 30/4 vừa qua. Ảnh: Quỳnh Trần

Cầu Nhơn Trạch dài khoảng 2,5 km, rộng 20,5 m với 6 làn xe, tốc độ từ 80 km/h. Cầu thiết kế 39 trụ và 2 mố cầu, trong đó phần chính gồm 5 trụ, 4 nhịp, tĩnh không thông thuyền cao 30,5 m. Công trình bắc qua sông Đồng Nai vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng, là cầu có quy mô lớn nhất dự án Vành đai 3. Khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ rút ngắn quãng đường từ TP HCM sang Đồng Nai, đi sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận. Ảnh: Quỳnh Trần

Cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp và Vĩnh Long, là cầu dây văng thứ 2 do kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng, cách cầu hiện hữu 4 km, khánh thành sau gần 4 năm xây dựng. Với mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, đây là dự án vốn lớn nhất trong các cầu miền Tây. Cầu dài 17,6 km, nhịp chính 1,9 km (3 nhịp dài 120 m, 270 m, 120 m). Mặt cầu rộng 21,5 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trụ tháp cao 113 m gồm 112 bó cáp, 32 đốt đúc. Ảnh: Hoàng Nam

Điểm cuối của cầu là quốc lộ 60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông gần một km thuộc phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Khi hoàn thành, cầu sẽ giảm ùn tắc thường xảy ra vào dịp lễ, Tết trên Rạch Miễu 1, đồng thời rút ngắn hành trình từ các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long đi TP HCM qua quốc lộ 60.

Chiều 18/8, trời mưa dầm nhưng bà Huỳnh Thị Phượng, 59 tuổi giáo viên về hưu vẫn cùng nhóm bạn chạy xe máy 20 km từ xã Chợ Gạo đến cầu để tham quan. "Chị em chúng tôi tranh thủ chụp ảnh làm kỷ niệm vì sau khi cho xe chạy sẽ không có cơ hội nữa", bà nói. Rất đông người dân cũng tranh thủ đến cầu check - in như bà Phượng. Ảnh: Hoàng Nam

7 công trình này trong số 250 dự án khánh thành, khởi công được tổ chức lúc 9h ngày 19/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.