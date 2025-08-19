Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đi vào hoạt động

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được khởi công từ tháng 2/2023 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, huyện Quốc Oai cũ, với tổng vốn đầu tư hơn 880 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng đồng bộ, hiện đại, gồm khối hành chính, cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, bệnh viện có thể tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt bệnh nhi ngoại trú mỗi ngày, giảm tải cho cơ sở 1 ở đường La Thành, phường Láng.

Sảnh đón tiếp được thiết kế rộng rãi, bố trí các hàng ghế dài để phục vụ bệnh nhi và người nhà trong thời gian chờ khám.

Về chuyên môn, cơ sở 2 gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và một đơn vị chức năng, đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng cho trẻ em.

Các khoa, đơn vị tại cơ sở gồm: Khám - Cấp cứu và Điều trị 24 giờ; Ngoại tổng hợp; Sơ sinh - Điều trị tích cực; Bệnh nhiệt đới; Hô hấp; Nhi tổng hợp; Ung thư; Miễn dịch - Dị ứng - Khớp; Tâm thần và Phục hồi chức năng; Gây mê hồi sức; Dinh dưỡng; Xét nghiệm tổng hợp; Chẩn đoán hình ảnh; Dược; Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hệ thống lấy số thứ tự thông minh được bố trí tại các sảnh tiếp đón, giúp người bệnh thao tác thuận tiện.

Khoa Sơ sinh được tổ chức thành các phân khu chức năng đồng bộ, trang bị lồng ấp thế hệ mới, máy chiếu vàng da và nhiều thiết bị hiện đại. Nơi đây có khả năng tiếp nhận, điều trị hiệu quả các trường hợp sinh thiếu tháng, vàng da, nhiễm trùng sơ sinh, đồng thời tư vấn chăm sóc da, mắt, rốn và theo dõi sự phát triển của trẻ.

Hệ thống lồng ấp sơ sinh giúp kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ phù hợp cho trẻ sinh thiếu tháng.

Phòng chụp cắt lớp vi tính được trang bị thiết bị chẩn đoán hình ảnh bằng tia X, cho phép phát hiện bất thường trong cơ thể rõ nét.

Kỹ thuật này giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác các bệnh lý như khối u, nhiễm trùng, xuất huyết, gãy xương hay tổn thương nội tạng...

Máy chụp cắt lớp vi tính phục vụ chẩn đoán cho nhiều nhóm người bệnh. Phòng máy do đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên đã được đào tạo chuyên sâu đảm nhiệm, vận hành thành thạo hệ thống CT cao cấp này.

Hệ thống phòng mổ vô khuẩn một chiều, thiết bị phẫu thuật nội soi 3D và nhiều phương tiện hiện đại, đủ khả năng thực hiện thường quy các ca viêm ruột thừa, lồng ruột, thoát vị bẹn nghẹt, chấn thương…

Quy trình khám chữa bệnh, xét nghiệm và điều trị tại cơ sở 2 được chuẩn hóa, thống nhất với cơ sở 1, bảo đảm mọi bệnh nhi đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Phòng Cấp cứu được trang bị đầy đủ hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân, máy thở, bơm tiêm điện, máy sốc tim và nhiều thiết bị khác, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp khẩn cấp.

Phòng lấy máu xét nghiệm được bố trí hiện đại với máy tính kết nối hệ thống quản lý dữ liệu, máy quét mã vạch phục vụ lưu trữ thông tin mẫu bệnh phẩm, cùng kệ đựng các loại ống nghiệm được phân loại theo màu sắc để đảm bảo quy trình lấy máu nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Lãnh đạo bệnh viện kiểm tra, giám sát các hạng mục trước ngày khánh thành cơ sở mới.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được triển khai theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011. Về nhân lực, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ luân phiên công tác tại cơ sở 2, bảo đảm bệnh nhi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng đồng đều, đồng thời thống nhất quy trình điều trị.