Tổng Bí thư, Thủ tướng dự khởi công, khánh thành 250 công trình

Khánh thành Bệnh viện Ung bướu ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2, đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ), có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 6. Ảnh: Đức Hùng

Cơ sở mới được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, MRI 1.5 Tesla, CLVT 128 lát cắt, cùng 16 phòng mổ đạt chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện có gần 1.100 cán bộ, trong đó nhiều chuyên gia trình độ cao, được đào tạo trong và ngoài nước. Đơn vị đã triển khai gần 700 kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị gia tốc.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết đây là công trình dân dụng đầu tiên trên địa bàn được khởi công trong bối cảnh Covid-19, nền kinh tế biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao. "Áp lực và khó khăn rất lớn nhưng chúng tôi buộc phải vượt qua. Công trình chậm một ngày thì người bệnh thêm một ngày chịu thiệt thòi", ông Trung nói.

Hệ thống thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị ung thư khép kín, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và công sức đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Đang điều trị tại đây, ông Phan Sỹ Tùng, 72 tuổi, bị ung thư tụy, cho hay trước kia hàng tháng phải bắt xe khách ra Hà Nội xạ trị rất vất vả, nay có cơ sở hiện đại ngay tại địa phương nên "thấy yên tâm và đỡ khổ hơn nhiều".