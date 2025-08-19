Tổng Bí thư, Thủ tướng dự khởi công, khánh thành 250 công trình
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình tại đầu cầu trung tâm ở Trung tâm triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội).
|
Sáng 19/8, lễ khánh thành, khởi công 250 công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng, được tổ chức tại 80 điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2, đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ), có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 6. Ảnh: Đức Hùng
Cơ sở mới được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, MRI 1.5 Tesla, CLVT 128 lát cắt, cùng 16 phòng mổ đạt chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện có gần 1.100 cán bộ, trong đó nhiều chuyên gia trình độ cao, được đào tạo trong và ngoài nước. Đơn vị đã triển khai gần 700 kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị gia tốc.
Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết đây là công trình dân dụng đầu tiên trên địa bàn được khởi công trong bối cảnh Covid-19, nền kinh tế biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao. "Áp lực và khó khăn rất lớn nhưng chúng tôi buộc phải vượt qua. Công trình chậm một ngày thì người bệnh thêm một ngày chịu thiệt thòi", ông Trung nói.
Hệ thống thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị ung thư khép kín, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và công sức đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
Đang điều trị tại đây, ông Phan Sỹ Tùng, 72 tuổi, bị ung thư tụy, cho hay trước kia hàng tháng phải bắt xe khách ra Hà Nội xạ trị rất vất vả, nay có cơ sở hiện đại ngay tại địa phương nên "thấy yên tâm và đỡ khổ hơn nhiều".
Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) tổ chức lễ khánh thành Dự án 1A (gồm cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km và đoạn Vành đai 3 dài 8 km nối từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án có tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng được khởi công tháng 9/2022, gồm vốn vay ODA Hàn Quốc (EDCF) và đối ứng trong nước.
Cầu Nhơn Trạch nối Đồng Nai và TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn
Từ 7h ngày 20/8, xe được lưu thông giúp kết nối Đồng Nai sang TP HCM. Giai đoạn đầu, xe máy chỉ chạy được từ tuyến ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng (Đồng Nai), không được qua cầu. Ôtô được phép lưu thông, ngoại trừ xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm toàn tuyến 1A. Tại điểm giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ bố trí trạm thu phí khi tuyến chính thức vận hành.
Do dự án 1A hoàn thành sớm hơn các đoạn khác trên Vành đai 3, phương án tổ chức giao thông tạm thời này sẽ áp dụng đến cuối năm 2026, khi toàn tuyến được khép kín. Khi đó, tuyến 1A sẽ vận hành theo tiêu chuẩn cao tốc với 4 làn xe cơ giới ở phần lõi, đường song hành cho xe hỗn hợp; riêng cầu Nhơn Trạch khai thác hỗn hợp 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách.
Cầu Nhơn Trạch giúp kết nối các tuyến đường lớn trong khu vực. Đồ họa: Khánh Hoàng
Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương cũ đã xong, ngoài dự án 1A còn lại hơn 76 km đang triển khai với tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tại đầu cầu trung tâm tại Trung tâm triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội).
Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết cả nước có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng. Theo chủ trương của Nghị quyết 68, Bộ Xây dựng tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp xây lắp, cung ứng trang thiết bị, vật liệu xây dựng trong nước tham gia vào các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội.
Trung tâm triển lãm Quốc gia, nơi diễn ra điểm cầu chính. Ảnh: Giang Huy
Nhiều công trình ấn tượng như Trung tâm triển lãm quốc gia có kết cấu giàn thép rất phức tạp, thời gian thi công chỉ trong 8 tháng. Cầu Rạch Miễu 2 có khẩu độ nhịp lớn 280 m, trước đây thường do nhà thầu nước ngoài thi công, thì hiện nay các doanh nghiệp trong nước đã đảm nhận, đánh dấu năng lực thực hiện các dự án lớn của nhà thầu trong nước.
Sáng nay, bà Nguyễn thị Huệ, 70 tuổi cùng cháu nội 3 tuổi cùng nhóm bạn già đạp xe hơn 2 km đến tham quan cầu Rạch Miễu 2. "Gia đình tôi thường xuyên qua lại cầu Rạch Miễu, chứng kiến cảnh kẹt xe dai dẳng nên rất mừng khi có cầu Rạch Miễu 2 để người dân đỡ vất vả mỗi dịp lễ, Tết", bà Huệ nói.
Tại khu vực khởi công, hàng trăm người dân tập hợp hai bên đường dùng điện thoại check-in, quay chụp lại khoảnh khắc lịch sử sau gần một thập kỷ chịu cảnh... qua sông phải lụy đò.
Đông đảo người dân tập trung ở phía đầu chờ đợi giây phút khánh thành, sáng 19/8. Ảnh: Hoàng Nam
Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng thứ 2 do kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng, cách cầu hiện hữu 4 km. Dự án khởi công tháng 3/2022, tổng mức đầu tư hơn 6.800tỷ đồng. Toàn dự án dài 17,6 km, trong đó cầu chính dài hơn 1,9 km rộng 21,5 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận xã Long Hưng, Đồng Tháp. Điểm cuối tại quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.
Toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2, sáng 19/8. Ảnh: Hoàng Nam
Dự án khi hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP HCM với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP Cần Thơ.
Phối cảnh nhà máy. Ảnh: Chủ đầu tư
Nhà máy là dự án then chốt trong Chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, sử dụng công nghệ tua - bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, công suất thiết kế 1.155 MW, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 27.600 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) do Petrovietnam làm chủ đầu tư; liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) là đơn vị trúng thầu thi công. Công trình dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ.
Khi vận hành, Ô Môn IV sẽ đấu nối vào lưới điện quốc gia 500 kV, nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao độ tin cậy hệ thống điện và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Sáng 18/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các chủ đầu tư tổ chức lễ động thổ và khánh thành bốn dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Hai dự án được khởi công gồm: Khu tái định cư xã Hàm Kiệm phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Hai dự án khánh thành gồm: Đường vào sân bay Phan Thiết giai đoạn 2 và cầu Mỏ Vẹt tại xã Đạ Tẻh.
Trong đó, Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty CP Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư, diện tích 31,2 ha, tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng. Dự án gồm 20 khối nhà với 5.500 căn hộ diện tích 30-65 m2, có ban công thoáng, kèm các tiện ích như trường học, chợ, công viên. Ngoài công nhân, người có thu nhập thấp cũng có thể mua nhà với giá ưu đãi, được vay lãi suất 5,9% một năm.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết dự án giúp công nhân có chỗ ở ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thu hút lao động về làm việc tại địa phương.
Chị Lê Thị Diễm, công nhân may giày da tại KCN Hàm Kiệm II, chia sẻ hiện phần lớn công nhân phải đi làm từ xa hoặc thuê trọ trong điều kiện thiếu thốn. "Một mái nhà gần chỗ làm để chúng tôi an cư, lạc nghiệp là giấc mơ nhiều năm nay. Dự án này sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái tốt hơn", chị nói.
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II nằm cạnh quốc lộ 1, cách cao tốc 2 km, được kỳ vọng thu hút hàng trăm nhà đầu tư, tạo 40.000-50.000 việc làm.
Tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng phối hợp tỉnh Quảng Trị khánh thành cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Đây là một trong 5 dự án của Bộ Xây dựng khánh thành sáng 19/8, sớm hơn ba tháng so với kế hoạch.
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được khởi công tháng 1/2023, điểm đầu ở xã Trường Ninh, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành. Điểm cuối xã là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 65,5 km, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khánh thành sáng 19/8. Ảnh: Đắc Thành
Cao tốc có mặt cắt ngang giai đoạn một 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, chỉ có một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km, vận tốc thiết kế 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có 30 cầu, 41 hầm chui dân sinh, 240 cống các loại, 8 cầu vượt trực thông và 4 nút giao liên thông.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nói cao tốc hoàn thiện đã giúp tỉnh có thêm một tuyến đường nối công trình liên thông từ Đèo Ngang đến TP Huế. Sắp tới, trạm dừng nghỉ, đường lối vào ra, trạm viễn thông sẽ được hoàn thiện để công trình hoạt động hiệu quả. "Cao tốc Vạn Ninh hoàn thiện mở đường cho quê hương mở đường bước vào kỷ nguyên mới", ông nói.
Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình hàng không cấp I, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.
Xe cơ giới tập kết cho lễ khởi công. Ảnh: Trần Hóa
Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc thúc đây phát triền kinh tế - xã hôi, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai.
Sáng 19/8, Khánh Hòa khởi công 4 dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang thuộc phường Nam Nha Trang. Theo quy hoạch, dự án có quy mô hơn 226 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17.330 tỷ đồng, gồm chi phí hỗ trợ bồi thường, tái định cư khoảng 1.059 tỷ. Quy mô dân số dự án khoảng 20.000 người.
Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn
Dự án có chức năng hỗn hợp, gồm nhà ở thương mại, các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch để bán hoặc cho thuê. Khu đô thị hoạt động 50 năm, tiến độ triển khai trong 6 năm, dự kiến bắt đầu từ quý I/2025.
Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng thuộc xã Vạn Hưng và xã Bắc Ninh Hòa do Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án có một mặt giáp núi Đại Hàn, một mặt giáp đường gom theo quy hoạch, quốc lộ 1A.
Khu công nghiệp hoạt động 50 năm, dự kiến thu hút khoảng 16.000 lao động. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.800 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có khu nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải do Công ty TNHH BĐS Sao Biển làm chủ đầu tư; Dự án cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Nha Trang, tổng mức đầu tư 294 tỷ đồng.
Hôm nay TP Huế khởi công xây dựng 4 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Trong đó, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương có diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng, nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân khu vực trung tâm TP Huế. Tại phía Nam TP Huế, dự án Khu tái định cư Phú Đa (xã Phú Vang) được triển khai với diện tích 4,9 ha, tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng.
Ở phía Bắc TP Huế, dự án Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, kinh phí 9 tỷ đồng. Tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô, dự án Khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2) có quy mô 12,65 ha, tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu kinh tế, công nghiệp làm chủ đầu tư. Các dự án trên khi hoàn thành sẽ phục vụ công tác di dời, tái định cư và bố trí nghĩa trang cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn TP Huế.
TP Huế khởi công 4 dự án phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: Võ Thạnh
Được triển khai theo diện "khẩn cấp", dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, trong đó khoảng 6.500 tỷ đồng từ ngân sách và 9.800 tỷ đồng do Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) huy động.
Đoạn nâng cấp dài gần 22 km, từ Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Mặt đường từ 4 làn xe được mở rộng lên 8-10 làn. Cầu Long Thành - cây cầu lớn nhất trên tuyến dài 2,3 km cũng được xây thêm một nhánh bên cạnh với bề rộng 5 làn xe. Ngoài ra, các nút giao, cầu vượt trên tuyến cũng được đầu tư đồng bộ.
Cao tốc từ TP HCM đi Long Thành chưa đáp ứng nổi quy mô phát triển giao thông khu vực, thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Phước Tuấn
Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành cuối năm 2026, riêng cầu Long Thành hoàn tất quý 1/2027. Công trình đưa vào khai thác ngoài giảm ùn tắc cửa ngõ TP HCM sẽ góp phần tăng kết nối với sân bay Long Thành khi đầu mối hàng không này cũng dự kiến đưa vào khai thác trong năm sau.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, dự án mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây có ý nghĩa chiến lược, không chỉ mở rộng không gian phát triển TP HCM, Đồng Nai, còn cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tính chất cấp bách, nhất là trong bối cảnh cần nâng cấp đồng bộ để kết nối sân bay Long Thành, dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng khẩn cấp, áp dụng cơ chế đặc thù giúp rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh hoàn thành.
Cùng với dự án mở rộng do VEC triển khai, TP HCM sắp tới cũng sẽ nâng cấp đồng bộ đoạn đường dẫn dài hơn 3 km thuộc địa bàn quản lý, kế hoạch hoàn thành cùng lúc với tuyến chính, tạo đồng bộ hạ tầng giao thông ở khu vực.
Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đưa vào khai thác năm 2015, thuộc nhóm cao tốc đầu tiên của cả nước với quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến đường dài 55 km, khi đưa vào sử dụng trở thành trục huyết mạch không chỉ kết nối trực tiếp TP HCM sang Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) mà cả vùng Đông Nam Bộ. Nhiều năm nay, tuyến đường thường xuyên quá tải do lưu lượng xe tăng cao, nhất là cuối tuần; lễ, Tết.
Theo chương trình tổng thể, các điểm cầu sẽ đón tiếp đại biểu và tổ chức văn nghệ chào mừng từ 8h đến 9h. Tại điểm cầu Hà Nội, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu tại dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Khoảng 10h30, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu trước khi nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công thực hiện đồng loạt tại các điểm cầu.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội. Các điểm cầu chính khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị).
Các điểm cầu chính phía nam được đặt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (TP HCM); cầu Rạch Miễu 2 (tỉnh Đồng Tháp) và công trường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời 250 công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Trung tâm triển lãm Quốc gia, nơi diễn ra điểm cầu chính. Ảnh: Giang Huy
Theo Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn, cả nước có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án khánh thành, 161 công trình khởi công.
Trong 250 công trình có 59 dự án hạ tầng giao thông; 44 công trình dân dụng, đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình nhà ở xã hội. Nguồn vốn nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng.
Thứ trưởng Tuấn khẳng định việc khánh thành, khởi công đồng loạt công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.
Hà Nội - Ngày 19/8, sau hơn hai năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 bắt đầu hoạt động, quy mô 300 giường bệnh nội trú với đầy đủ trang...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 08:00 AM (GMT+7)