Động thái “gây áp lực” của ông Trump đối với ông Zelensky ở Nhà Trắng

Tấm bản đồ tình hình xung đột ở Ukraine được đặt tại Phòng Bầu Dục. Ảnh: BBC.

Theo thông tin, bản đồ được đặt đối diện nơi ông Trump và ông Zelensky ngồi. Phần màu trắng là lãnh thổ Ukraine còn phần được tô màu biểu thị lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Tại các vùng cụ thể ở miền đông và miền nam Ukraine, bản đồ có ghi rõ tỉ lệ % lãnh thổ mà Nga hiện kiểm soát. Theo BBC, tấm bản đồ có thể được sử dụng như một cách trực quan để ông Trump gây thêm sức ép với ông Zelensky, nhằm thúc đẩy ý tưởng Ukraine chấp nhận trao đổi lãnh thổ để lấy hòa bình.

Ông Zelensky xác nhận có bản đồ được đặt ở Nhà Trắng và ông đã tranh luận với ông Trump khá lâu xoay quanh nội dung trong bản đồ, theo CNN.

“Tôi tranh luận với ông Trump về tỉ lệ % lãnh thổ Nga kiểm soát ở từng vùng của Ukraine. Tôi nghĩ con số này không đúng vì tôi biết rất chính xác”, ông Zelensky nói với báo giới ở Washington.

Ông Zelensky khẳng định hai nhà lãnh đạo đã có một "cuộc trò chuyện nồng ấm và ý nghĩa" về vấn đề này. "Không thể cho rằng Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine nhiều đến vậy trong thời gian này. Những điểm này rất quan trọng", ông nói, dường như ám chỉ những cuộc phản công đem lại kết quả của quân đội Ukraine gần đây, đặc biệt là ở vùng Donetsk.

Ông Trump và ông Zelensky trao đổi xoay quanh nội dung tấm bản đồ. Ảnh: News-Prada.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần nhắc tới kế hoạch thúc đẩy trao đổi lãnh thổ giữa Ukraine và Nga. Trang Axios dẫn nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Mỹ coi điều này là một phần thiết yếu của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin ông Putin đưa ra đề nghị với ông Trump về việc Ukraine rút quân khỏi vùng Donetsk để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không rút quân.

Trong cuộc gặp ông Trump ở Nhà Trắng, ông Zelensky tỏ ra dịu giọng hơn và không hoàn toàn bác bỏ khả năng trao đổi lãnh thổ. Ông Zelensky nói việc trao đổi lãnh thổ là vấn đề hết sức phức tạp và cần được xem xét cùng với những bảo đảm an ninh cho Ukraine.