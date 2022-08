Những dòng trân trọng của Bộ trưởng Tô Lâm trong sổ tang 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 18:15 PM (GMT+7)

Trong lễ tang cử hành chiều nay, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba liệt sĩ cảnh sát PCCC Hà Nội.

Linh cữu Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy, Hà Nội, Thượng úy Đỗ Đức Việt - cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ PCCC sáng nay được chuyển từ Bệnh viện 198 Bộ Công an đến Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tại Nhà Tang lễ quốc gia, sau lễ di quan buổi sáng, chiều nay lễ tang được cử hành trọng thể. Đến viếng và dự lễ tang có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cán bộ chiến sĩ và thân nhân gia đình các liệt sĩ...

Trong lễ tang, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Huân chương chiến công và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba liệt sĩ cảnh sát PCCC Hà Nội.

"Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!” - Bộ trưởng Tô Lâm viết trong sổ tang.

Những dòng chia sẻ nắn nót trong sổ tang và chữ ký của Đại tướng Tô Lâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng tới viếng ba liệt sĩ.

Thi hài ba liệt sĩ được đặt nghiêm trang tại Nhà Tang lễ quốc gia, trước khi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Hà Nội lúc 17h chiều nay, rồi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

