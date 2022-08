Xúc động nghi lễ phủ cờ Tổ quốc lên linh cữu 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC

Thứ Sáu, ngày 05/08/2022 14:43 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đồng đội các anh, các chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) đã có mặt từ rất sớm để tiễn đưa những người đồng chí quả cảm trước " giặc lửa " về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 5/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân cho liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy.

Trước khi Lễ viếng bắt đầu, trong không khí trang trọng, xúc động, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã công bố Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng đại diện các gia đình.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Lễ tang diễn ra từ 13h - 17h tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng ( TP Hà Nội).

Đồng đội các anh, các chiến sĩ PCCC&CNCH đã có mặt từ rất sớm để tiễn đưa những người đồng chí quả cảm.

Người thân lặng người trong lễ tang của người cha, người chồng và người con của mình.

Nguồn: https://tienphong.vn/xuc-dong-nghi-le-phu-co-to-quoc-len-linh-cuu-3-liet-si-canh-sat-pccc-post14...Nguồn: https://tienphong.vn/xuc-dong-nghi-le-phu-co-to-quoc-len-linh-cuu-3-liet-si-canh-sat-pccc-post1459203.tpo