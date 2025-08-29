Dự kiến người dân toàn quốc sẽ được nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập theo 3 cách

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó đề xuất các phương án chi trả quà Tết Độc lập cho toàn dân nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Theo thống kê của C06, tính đến 21 giờ ngày 25-8, toàn quốc có 26.843.417 hộ gia đình với tổng số 106.855.575 công dân. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng ba phương án chi trả cụ thể.

Phương án 1: Chi trả theo chủ hộ

Qua 2.866.493 tài khoản ngân hàng đang nhận lương hưu của Bảo hiểm xã hội, được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định 1.409.828 chủ hộ (chiếm 5,3%), tương ứng 5.001.019 công dân (chiếm 4,7%). Số tài khoản này có thể sử dụng ngay để chi trả.

Đối với 25.433.589 chủ hộ còn lại (chiếm 94,7%), phương án đề xuất tích hợp tài khoản an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID mức 2. Trong đó, 18.800.804 chủ hộ (73,9%) đã có VNeID mức 2, còn 6.632.785 chủ hộ (26,1%) chưa đăng ký sẽ được cảnh sát khu vực hướng dẫn đăng ký và mở tài khoản ngân hàng.

Các trường hợp không đăng ký được VNeID mức 2 sẽ được chi trả qua tài khoản của cơ quan công an cấp xã. Trưởng công an xã trực tiếp chi trả trực tiếp và cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ưu điểm của phương án này là chỉ cần xác định tài khoản chủ hộ để nhận tiền cho các thành viên trong hộ. Tuy nhiên, hạn chế là nguy cơ xảy ra tranh chấp khi chủ hộ không chuyển tiền cho các thành viên và hệ thống ngân hàng không thể chuyển đồng loạt trong cùng một thời điểm, mà phải kéo dài trong ngày.

Phương án 2: Chi trả trực tiếp cho từng công dân

Hiện đã có hơn 52 triệu tài khoản ngân hàng được xác thực tại các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, MB. Bộ Công an sẽ yêu cầu các ngân hàng cung cấp dữ liệu để triển khai thực hiện chi trả.

Trường hợp công dân chưa có tài khoản, công an cấp xã sẽ tuyên truyền để người dân mở tài khoản và tích hợp an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Nếu không thể mở tài khoản, việc chi trả sẽ thực hiện thông qua tài khoản của cơ quan công an cấp xã. Trưởng công an xã chi trả trực tiếp và cập nhật dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phương án này có ưu điểm là chi trả trực tiếp đến từng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công bằng, không phát sinh tranh chấp. Tuy nhiên, nhược điểm là hệ thống không đáp ứng nếu phải mở đồng loạt số lượng lớn tài khoản trên toàn quốc.

Phương án 3: Sử dụng tài khoản cơ quan công an xã để chi trả

Hiện 100% Công an xã đã có chữ ký số và tài khoản ngân hàng. Công an xã sẽ tiến hành chi trả cho người dân thông qua tài khoản thanh toán ngân hàng của chủ hộ.

Trường hợp chủ hộ không có tài khoản ngân hàng, công an xã sẽ chi trả bằng tiền mặt và cập nhật thông tin hộ, công dân đã nhận lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ưu điểm của phương án này là chuyển khoản chính xác đến từng hộ. Công an xã nắm rõ địa bàn và thành viên trong hộ, bảo đảm chi trả chính xác. Nhược điểm là cán bộ công an cấp xã phải chi trả trực tiếp và cập nhật thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tránh việc chi trả nhiều lần cho cùng một người.

Sau khi phân tích, C06 đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an lựa chọn phương án 3 vì có tính khả thi, hiệu quả cao. Đồng thời, đồng thời giao C06 phối hợp với công an các đơn vị, địa phương hoàn thiện phần mềm, rà soát số tài khoản để tổ chức triển khai.