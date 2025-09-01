Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh

Ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện gửi các đơn vị, địa phương, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả quà tặng dịp Quốc khánh. Công điện nêu rõ sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, toàn bộ kinh phí đã được Bộ Tài chính chuyển đến địa phương. Một số nơi đã chi trả ngay cho người dân, nhưng vẫn còn địa phương chậm trễ.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu địa phương trực tiếp chỉ đạo, rà soát toàn bộ tình hình, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo việc chuyển tiền đến từng người dân đúng hạn. Bộ Công an, Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn phương thức chuyển - nhận quà tặng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.

Nghệ sĩ, thiếu nhi hân hoan trong lễ tổng duyệt diễu hành sáng 30/8/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Tối 28/8, Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho toàn dân, mỗi người 100.000 đồng, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến chiều 31/8, Kho bạc Nhà nước báo cáo tổng số tiền đã chi trả đạt hơn 5.687 tỷ đồng, bằng khoảng 53,2% kế hoạch dự chi (hơn 10.700 tỷ đồng). Trong đó, 5.677 tỷ đồng được chi bằng tiền mặt, khoảng 10 tỷ đồng chuyển qua tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID.

Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa là ba địa phương có mức giải ngân lớn nhất: Hà Nội 576 tỷ đồng (68%), Nghệ An 425 tỷ đồng (111%), Thanh Hóa 433 tỷ đồng (101%). Một số tỉnh có tỷ lệ chi trả thấp, dưới 30%, gồm Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi.

Theo nghị quyết của Chính phủ, người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả do địa phương bố trí. Việc thực hiện theo hộ gia đình thường trú, số tiền tính theo từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người ủy quyền.

Đến nay, 30 ngân hàng và ví điện tử liên kết với VNeID để phục vụ chi trả chính sách xã hội, gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MB, PVcomBank, HDBank, ShinhanBank, Co-opBank, TPBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBank, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV. Các ví điện tử gồm Viettel Money, MobiFone Money và VNPT Money.