Gần 5.700 tỷ đồng quà 2/9 đã được tặng cho người dân

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, tính tới chiều 31/8, khoảng 5.677 tỷ đồng quà tặng 2/9 được chi trả bằng tiền mặt cho người dân. Số tiền trả qua chuyển khoản (tài khoản an sinh tích hợp trên VNeID), khoảng 10 tỷ đồng.

Tổng cộng, hơn 5.687 tỷ đồng đã được chi tặng quà 2/9 cho người dân. Số này bằng khoảng 53,2% tổng tiền dự chi (hơn 10.700 tỷ đồng).

Hà Nội, Nghệ An và Thanh Hóa là 3 địa phương hiện có số chi trả lớn nhất. Trong đó, Hà Nội đã chi 576 tỷ đồng (68%), Nghệ An 425 tỷ (111%), Thanh Hóa 433 tỷ đồng (101%). Một số địa phương có tỷ lệ chi trả dưới 30% như Cao Bằng, An Giang, Vĩnh Long, Quảng Ngãi...

Cũng theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, chính quyền của 1.930 xã, phường (tương đương 60% xã, phường cả nước) đã nhận tiền, chi tặng quà đến người dân. Theo ghi nhận, hôm nay nhiều chủ hộ đã nhận được tiền tặng trực tiếp từ chính quyền địa phương.

Mỗi người dân được tặng 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ước tính tổng số tiền hơn 10.700 tỷ đồng. Việc chuyển tiền tặng 2/9 cho người dân bắt đầu từ ngày 30/8 và xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức. Việc chi trả thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại. Tới chiều 31/8, có 30 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội. Trong đó, các ngân hàng gồm: Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MB, PVcomBank, HDBank, ShinhanBank, Co-opBank, TPBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBank, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank và MBV.

Các ví đã liên kết gồm Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Trước đó, Kho bạc Nhà nước cho biết làm việc xuyên lễ (ngày 1-2/9) để kịp phát tiền cho người dân. TP HCM và Hà Nội là hai địa phương được cấp kinh phí quà tặng 2/9 lớn nhất, lần lượt hơn 989 tỷ đồng và 848 tỷ đồng. Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang... mỗi địa phương trên 400 tỷ đồng.