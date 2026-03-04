Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran, ít nhất 80 người thiệt mạng

Tàu khu trục IRIS Dena của Iran. Ảnh: Indian Express.

Cập nhật tối 4/3: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran trong vùng biển quốc tế bằng một quả ngư lôi.Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka cho biết ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào tàu khu trục IRIS Dena, đang trên đường trở về Iran từ một cảng phía đông Ấn Độ.

Chiều 4/3, vẫn chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công con tàu, và các nguồn tin xác nhận con tàu hiện đã bị chìm.

Nguồn tin từ hải quân cho biết thêm: "Đến thời điểm này, 79 người đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện, trong đó một người bị thương nặng. Khoảng 101 người khác được cho là vẫn đang mất tích."

Bộ Quốc phòng Sri Lanka xác nhận đang tiến hành tìm kiếm những người mất tích, cách đảo khoảng 25 dặm về phía nam.

Chiếc tàu khu trục với thủ thủ đoàn 180 người đã phát tín hiệu cầu cứu ở phía nam Sri Lanka vào sáng sớm thứ Tư, dẫn đến một chiến dịch cứu hộ trong đó 30 thủy thủ bị thương đã được đưa vào bờ, theo chính quyền Sri Lanka.

Tàu khu trục IRIS Dena đang trên đường trở về Iran sau khi tham dự các cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức thì báo cáo gặp sự cố khẩn cấp trên biển vào khoảng rạng sáng.

Đáp lại tín hiệu, Hải quân Sri Lanka đã điều động tàu và máy bay, trong khi Không quân Sri Lanka tham gia nỗ lực cứu hộ để sơ tán các thủy thủ khỏi tàu.

Ngoại trưởng Sri Lanka, Vijitha Herath, thông báo với Quốc hội rằng các thủy thủ bị thương đang được vận chuyển đến các bệnh viện ở miền nam Sri Lanka. Chính quyền đã đặt bệnh viện chính ở Galle, cách Colombo khoảng 115 km về phía nam, trong tình trạng sẵn sàng tiếp nhận họ.

Truyền thông địa phương dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Aruna Jayasekara cho biết Hải quân và Không quân đang tiến hành một chiến dịch cứu hộ chung để hỗ trợ phi hành đoàn.

Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka, Buddhika Sampath, cho biết thêm rằng hoạt động cứu hộ được thực hiện theo nghĩa vụ hàng hải quốc tế của nước này. Ông nói: “Chúng tôi đã đáp lại lời kêu cứu theo nghĩa vụ quốc tế của mình vì khu vực này nằm trong Vùng Tìm kiếm và Cứu hộ của Sri Lanka ở Ấn Độ Dương”.