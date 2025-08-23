Thủ tướng: Cần tập trung giải quyết việc sắp xếp nhân sự

Chiều 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cùng Chính phủ để cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Theo đó, cuộc họp sẽ đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Sự tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh; sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi trạng thái từ quản lý hành chính sang chủ động, tích cực, kiến tạo phục vụ nhân dân.

Theo Thủ tướng, sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp; sự cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính; sự tin tưởng về nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì người dân trong tương lai.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ rõ trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ…

Bên cạnh đó là các vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, việc chi trả cho người về hưu sớm.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị rà soát đánh giá tiến độ thực hiện triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện thể chế pháp luật. Đồng thời, các đại biểu cần thảo luận, kiến nghị giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra trục trặc; đặc biệt phải thiết kế công cụ đo lường việc thực hiện công tác này.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh sau sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo ra không gian phát triển mới, từ đó phải có quy hoạch như thế nào, khai thác không gian mới như thế nào. "Nếu chưa có quy hoạch cấp xã thì việc quy hoạch sẽ như thế nào, việc sử dụng tiền vốn hiện nay khác trước đây, phải hạch toán, thu đủ chi. Điều đó đặt ra vấn đề chuyển đổi trạng thái…"- Thủ tướng nêu rõ.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Nội vụ cho biết sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp xã. Thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; TP Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TP HCM là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645,5 ngàn hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15 ngàn hồ sơ.

Đến ngày 21-8, trên cơ sở 30 nghị định của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành.

Tính đến ngày 19-8, có tổng số trên 94 ngàn người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82 ngàn người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, trên 50 ngàn người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Riêng đối với xe ô tô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.