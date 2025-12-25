10 sự kiện đặc biệt trong lĩnh vực chính trị - xã hội năm 2025

1. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tháng 3/2025, sau sáp nhập, hợp nhất, giảm 4 cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương; 25 ban cán sự đảng; 16 đảng đoàn trực thuộc Trung ương; 5 cơ quan của Quốc hội; 5 bộ và 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ; 30 đầu mối cấp tổng cục; 1.025 đơn vị cấp cục, vụ và tương đương; 4.413 đầu mối cấp chi cục, phòng và tương đương; 240 đơn vị sự nghiệp…

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội. Ảnh: VTV

2. "Sắp xếp lại giang sơn"

Tháng 7/20225, thực hiện hợp nhất tỉnh, thành từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành. Cả nước đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện; sáp nhập, hợp nhất, giảm từ hơn 10.000 xuống còn 3.321 xã, phường, đặc khu. Giảm gần 250.000 biên chế, tiết kiệm 190.500 tỷ đồng chi tiền lương và chi hành chính giai đoạn 2026-2030.

Cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" mở rộng không gian phát triển mới, từng bước chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ, kiến tạo và vì dân.

3. Tổ chức thành công hai đại lễ kỷ niệm

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); 50 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025) được tổ chức trọng thể, quy mô lớn, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước.

Lễ diễu bình, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Dân Việt

Cùng với các lễ kỷ niệm là loạt “concert quốc gia”: “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”… và bộ phim “Mưa đỏ” đạt doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng, giành giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2025 tạo đà cho việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045.

4. Ban hành 7 Nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực then chốt

Bộ Chính trị ban hành liên tiếp 7 Nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực then chốt (KH-CN, đổi mới pháp luật, kinh tế tư nhân, năng lượng, giáo dục, y tế) từ cuối năm 2024 đến tháng 9/2025, cho thấy tầm nhìn dài hạn, phản ánh yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và cạnh tranh gay gắt.

5. Tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp

Sau hợp nhất, sáp nhập, các bộ ngành và các địa phương đã tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp. Trong bài viết mang tiêu đề "Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Ảnh: VGP

6. 100% Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh không là người địa phương

Trong năm 2025, sau sáp nhập, hợp nhất và Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành, theo chủ trương của Bộ Chính trị, tính đến nay nhân sự Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bố trí 100% không là người địa phương.

Chủ trương này cũng áp dụng đối với các chức danh Giám đốc công an, Chánh án tòa án, Viện trưởng viện kiểm sát, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc thực hiện đồng bộ chủ trương này sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, hạn chế tiêu cực, cục bộ địa phương.

7. Kỳ họp thứ 10 mang dấu ấn lịch sử

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội họp kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XV, với 40 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 51 luật, 39 nghị quyết.

Khối lượng lập pháp lớn nhất từ trước tới nay, các luật, nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

8. 5 Hội nghị Trung ương xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII năm 2025 tổ chức tới 5 hội nghị: 11, 12, 13, 14, 15.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ 15 - Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, Trung ương đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng để báo cáo Đại hội lần thứ XIV của Đảng và biểu quyết thông qua (với số phiếu tập trung cao) nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

9. Công ước Hà Nội - Khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng

Ngày 25 - 26/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu từ nhiều tổ chức đa phương và 119 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn với một điều ước đa phương toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh VGP

Ngay tại Lễ mở ký, 72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội, tạo tiền đề quan trọng để văn kiện sớm có hiệu lực, đặt nền móng cho các chuẩn mực chung trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng - lĩnh vực xuyên biên giới, khó kiểm soát triệt để bằng quy định pháp luật ở cấp quốc gia.

10. Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm

Đến cuối tháng 8, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là “công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân", “tình dân tộc, nghĩa đồng bào", mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Ngày 30/11, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc đã được phát động nhằm xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại.