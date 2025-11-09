Bộ Chính trị: Khởi công nhà máy điện hạt nhân, đường sắt quốc tế từ đầu năm 2026

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây ký ban hành Kết luận số 203 về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Bộ Chính trị nhận thấy tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng, chủ yếu dựa vào đầu tư công và tín dụng, chưa đạt được các mục tiêu đề ra, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng và địa phương.

Tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt từ FDI. Tiềm năng của các khu vực, các ngành kinh tế còn rất lớn nhưng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả, nhất là từ khu vực kinh tế tư nhân.

Ảnh: Nguyễn Huế

Việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện các đột phá chiến lược chuyển biến còn chậm, các nền tảng kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững...

Thời gian qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị nhằm tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực, nhất là yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Theo Bộ Chính trị, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ, nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào việc chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (trung tâm tài chính quốc tế, sàn giao dịch tài sản số, sàn giao dịch vàng...).

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026.

Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả lĩnh vực, trình hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Bộ Chính trị lưu ý, trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 10% trở lên

Kết luận của Bộ Chính trị giao các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ nay đến khi Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động, đề án để thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng bảo đảm sát thực, rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm.

Bộ Chính trị giao Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng nghiên cứu, chắt lọc nội dung đề án để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội 14, nhất là những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội căn cứ kết luận này tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng năm nay đạt từ 8% trở lên và đạt từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026-2030.

Kết luận nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị...