Năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sáng 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo Thủ tướng, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, tăng trưởng 2 con số ngay từ năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên

Về quan điểm chỉ đạo điều hành, Thủ tướng nêu rõ năm 2026 phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế; huy động mọi thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, người dân cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội và khai thác không gian mới của từng vùng, từng địa phương cho phát triển.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên để tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Trong đó các địa phương động lực như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng... cần đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Năm 2026, Chính phủ đề ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo đó, dự kiến kế hoạch năm 2026 có 15 chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 24,96%; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,5%; Tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%; Tỉ trọng lao động ngành nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 25,3%;

Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị đạt dưới 4%; Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5 điểm phần trăm; Số bác sĩ trên 1 vạn dân: 15,3 bác sĩ; Số giường bệnh trên 1 vạn dân là 34,7 giường bệnh;

Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%; Tỉ lệ số xã đạt chuẩn Nông thôn mới (theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2026-2030) tối thiểu 15%; Tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 95%; Tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 95%.

Các đại biểu Quốc tế tham dự phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Về các cân đối lớn, Chính phủ xác định tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 7.755 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 952 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với năm 2025. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu, ước xuất siêu khoảng 28 tỷ USD.

Dự kiến điện thương phẩm năm 2026 ước đạt 319 - 326,5 tỷ Kwh, tăng khoảng 8,1% - 10,6% so với ước thực hiện năm 2025. Dự kiến điện sản xuất và nhập khẩu năm 2026 ước đạt 358,1 tỷ Kwh, tăng 11% so với ước thực hiện năm 2025.

Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 48,05 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa cả năm dự kiến đạt 43,65 triệu tấn. Tổng sản lượng thịt hơi các loại dự kiến đạt 9,2 triệu tấn, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2025. Tổng sản lượng thủy sản dự kiến đạt 9,88 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đặt mục tiêu 6,13 triệu tấn, sản lượng khai thác dự kiến đạt 3,75 triệu tấn.

Mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đặt trọng tâm tối đa 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong số đó, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn quy định. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, xem xét việc triển khai các chính sách về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... hỗ trợ tăng trưởng.

Phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không phân tán, dàn trải; đẩy mạnh quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách, phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân để thu hút, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển; kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho".

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc và toàn tuyến đường bộ ven biển (Ảnh: Hữu Thắng).

Đối với thị trường bất động sản, Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân và góp phần phục hồi, phát triển thị trường bất động sản an toàn, hiệu quả, bền vững. Xây dựng Đề án quản lý thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; thành lập và sử dụng hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia.

Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, phát triển thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập. Triển khai hiệu quả việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa; quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút hiệu quả các quỹ đầu tư quốc tế.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách để doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực tham gia sâu vào quá trình xây dựng, vận hành các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và đường sắt cao tốc Bắc – Nam, phấn đấu tăng tỉ lệ nội địa hóa vật tư, phụ tùng lên 50% vào năm 2030.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, bảo đảm từng bước đạt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc và toàn tuyến đường bộ ven biển; chuẩn bị đầu tư mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc theo quy mô quy hoạch, quy chuẩn đường cao tốc (khắc phục các cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế).

"Có cơ chế, chính sách đột phá để khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới như không gian biển, không gian vũ trụ, không gian ngầm, lấy đô thị làm động lực phát triển... với tinh thần "vươn ra" biển lớn, "tiến sâu vào" lòng đất và "bay cao lên" vũ trụ", Thủ tướng phát biểu.

Phấn đấu từng bước hướng tới mục tiêu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp tối thiểu 50% vào tăng trưởng GDP.