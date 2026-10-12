Thủ tướng: Hưng Yên cần quyết tâm lên thành phố trước năm 2030

Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dịp này, tỉnh công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch, thành lập Khu Công nghệ cao Hưng Yên và xếp tỉnh là đơn vị hành chính loại I.

Thủ tướng đề nghị tỉnh xác định rõ các tiêu chí đã đạt, còn thiếu để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng nhiệm vụ, đề án và công trình cụ thể. Quy hoạch cần được chuyển thành chương trình, dự án có thứ tự ưu tiên, nguồn lực, người phụ trách và tiến độ rõ ràng. Tỉnh cũng cần công khai, số hóa dữ liệu, tránh đầu tư dàn trải hoặc điều chỉnh quy hoạch để chạy theo dự án.

"Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt", ông nói.

Ông lưu ý ba vùng kinh tế, hai hành lang và các trục phát triển không đồng nghĩa với việc chia đều nguồn lực. Hưng Yên cần đầu tư theo lợi thế từng khu vực, ưu tiên dự án có sức lan tỏa; phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng cũng yêu cầu cải cách thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, đồng thời gắn tăng trưởng với chất lượng sống của người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: VGP

Quy hoạch đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, GRDP tăng bình quân 10-11% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 8.000 USD, quy mô kinh tế 686.000 tỷ đồng. Công nghiệp và xây dựng chiếm 60% cơ cấu kinh tế; dịch vụ 27,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản 8%.

Không gian phát triển gồm ba vùng, hai hành lang và 7 trục. Vùng phía Bắc tập trung công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics; vùng trung tâm lấy Phố Hiến làm trọng tâm; vùng ven biển phát triển kinh tế biển, năng lượng, công nghiệp, cảng biển và du lịch. Hai hành lang gắn với sông Hồng và các tuyến công nghiệp - đô thị - dịch vụ, kết nối với Vành đai 4, Vành đai 5 và cao tốc ven biển CT.08.

Đến năm 2030, tỉnh dự kiến có 18 đô thị, gồm 4 đô thị loại II và 14 đô thị loại III. Sau đó, Hưng Yên định hình 9 khu vực đô thị theo mô hình "đô thị 30 phút". Quy hoạch giao thông có trục Hà Nội - biển rộng 180 m, tốc độ tối đa 120 km/h, hướng tới thời gian di chuyển dưới một giờ; cùng tuyến nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội, kết hợp đường sắt. Khu Công nghệ cao Hưng Yên rộng gần 500 ha.

Tầm nhìn đến năm 2035, Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; đến năm 2045 là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương. Năm 2050, tỉnh hướng tới kinh tế số, tuần hoàn và phát thải ròng bằng 0.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: VGP

Sau khi sáp nhập với Thái Bình từ ngày 1/7/2025, Hưng Yên có diện tích đất liền 2.638 km2, không gian biển khoảng 487 km2, dân số hơn 3,5 triệu và 104 đơn vị hành chính cấp xã. Năm 2025, GRDP tăng 8,78%, thu ngân sách vượt 101.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách gần 53.000 tỷ đồng, xếp thứ 8/34.

Tỉnh có 3.255 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 845.000 tỷ đồng và 982 dự án nước ngoài với tổng vốn hơn 19 tỷ USD. 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư công giải ngân hơn 28.000 tỷ đồng, thuộc nhóm bốn địa phương cao nhất cả nước.