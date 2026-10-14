Khoảnh khắc cảm xúc trong lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ
TP HCM - Dòng người hai bên đường cầm hoa cúc trắng, nghẹn ngào tiễn 731 hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, sáng 14/10.
Sau lễ truy điệu, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng, qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ... đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Hành trình dài khoảng 26 km.
Dọc đường, người dân cầm hoa cúc trắng, lặng lẽ đứng chờ tiễn đưa các liệt sĩ.
Người dân đặt hoa cúc trắng tiễn các liệt sĩ về nghĩa trang thành phố.
Bà Đặng Thị Thanh Thủy, 58 tuổi, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ. Bà có anh trai hy sinh tại chiến trường An Giang, hài cốt được đưa về Việt Trì, Phú Thọ.
"Không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào với các thế hệ cha ông hy sinh để có được ngày hôm nay", bà Thủy xúc động nói.
9h30, sau hành trình 26 km, đoàn xe đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Dưới trời nắng nóng, nhiều người cầm hoa trắng chờ sẵn ở cổng từ sớm. Một số đi xe buýt hoặc metro đến viếng.
Lộ trình các đoàn xe di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng tới nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Đồ họa: Tâm Thảo
Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường, cùng hát 'Bài ca không quên' tiễn đưa các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM, sáng 14/10, trong niềm tiếc...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/10/2026 11:18 AM (GMT+7)