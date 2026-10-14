Khoảnh khắc cảm xúc trong lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng, qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ... đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Hành trình dài khoảng 26 km.

Dọc đường, người dân cầm hoa cúc trắng, lặng lẽ đứng chờ tiễn đưa các liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn đưa các quách đựng hài cốt liệt sĩ ra xe, chuẩn bị di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM để an táng. Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (phải) xúc động khi cùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hài cốt liệt sĩ ra xe. Là Trưởng ban Chỉ đạo 515 quốc gia, bà Trà trực tiếp chủ trì các buổi khảo sát, hội thảo khoa học từ những ngày đầu triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong lúc từng quách hài cốt được chuyển ra xe, đông đảo người dân vẫn xếp hàng chờ vào viếng. Từ Hà Nội đến công viên Lê Thị Riêng, chị Hà Thị Doan xúc động khi nhìn thấy hài cốt các liệt sĩ.

Bấm để lật

Người dân đặt hoa cúc trắng tiễn các liệt sĩ về nghĩa trang thành phố.

Bà Đặng Thị Thanh Thủy, 58 tuổi, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ. Bà có anh trai hy sinh tại chiến trường An Giang, hài cốt được đưa về Việt Trì, Phú Thọ.

"Không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào với các thế hệ cha ông hy sinh để có được ngày hôm nay", bà Thủy xúc động nói.

Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ qua đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám về nơi an táng. Hai bên đường, đông đảo người dân và cán bộ, chiến sĩ đứng tiễn.

Cờ, hoa trên tay người dân chờ đoàn xe đi qua. Thảo Phương, 23 tuổi, làm việc tại TP HCM, có mặt từ sáng sớm trên đường Điện Biên Phủ. Cô cùng đồng nghiệp xin phép tạm nghỉ làm để tiễn các liệt sĩ. "Tôi tự dặn lòng phải sống, làm việc tốt hơn vì sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh ở lứa tuổi đẹp nhất", Phương nói.

Đoàn xe qua vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ (quận 1 cũ), hướng về cầu Sài Gòn. Sáng nay, lực lượng Bộ Tư lệnh TP HCM gắn hoa trắng dọc thành cầu. Trên đường Điện Biên Phủ, các đơn vị chức năng túc trực phân luồng, hướng dẫn xe lưu thông.

9h30, sau hành trình 26 km, đoàn xe đến Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Dưới trời nắng nóng, nhiều người cầm hoa trắng chờ sẵn ở cổng từ sớm. Một số đi xe buýt hoặc metro đến viếng.

Khoảng 9h40, lễ an táng bắt đầu. Đội tiêu binh lần lượt đưa từng quách hài cốt vào khu mộ, thực hiện nghi thức gấp Quốc kỳ, mở lồng kính và hạ huyệt trong không khí trang nghiêm. Kết thúc đợt an táng đầu tiên, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dành một phút mặc niệm, sau đó rải cát, gạo và thả hoa xuống mộ.

Sau lễ an táng, người dân và cựu chiến binh thắp hương tại các phần mộ. Bà Đoàn Thị Năm, 70 tuổi, cựu chiến binh ở phường Long Bình, nghẹn ngào: "Từng là một người lính, nay thấy những đồng đội của mình ở đây tôi xúc động lắm". Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng bắt đầu từ ba bức ảnh chụp hố chôn tập thể do nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp. Từ manh mối này, Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng, khảo sát vị trí. Sau hơn ba tháng, lực lượng chức năng quy tập 731 hài cốt liệt sĩ tại hai hố chôn tập thể. Các mẫu sinh phẩm được gửi ra Hà Nội xét nghiệm, đối chiếu với mẫu của thân nhân để xác định danh tính.

Lộ trình các đoàn xe di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng tới nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Đồ họa: Tâm Thảo