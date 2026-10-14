12 cây hoa sữa nở rộ quanh chung cư ở Hà Nội, người dân dùng vòi cao áp phun rụng

Những ngày này, hoa sữa nở rộ trên khắp các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu Hà Nội, mùi hương nồng đậm của hoa sữa khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu.

Tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), chỉ tính riêng các tuyến đường xung quanh tòa chung cư CT1 và CT3 đã có 12 cây hoa sữa. Theo cư dân ở đây, trong 3 ngày qua, 12 cây hoa sữa này đồng loạt nở rộ, tỏa ra mùi nồng nặc khiến cuộc sống của nhiều hộ gia đình bị đảo lộn.

Hoa sữa nở rộ, tỏa mùi nồng đậm khiến nhiều người dân cảm thấy khó chịu.

Anh Lâm, một cư dân của khu chung cư, cho biết những ngày qua, gia đình anh cảm thấy khó chịu vì mùi hoa sữa quá nồng. Thậm chí, họ không dám mở cửa, hạn chế cho con xuống chơi ở tầng 1 vì không chịu nổi mùi hoa sữa.

"Chiều muộn và tối là thời điểm mùi hoa sữa tỏa hương nặng nhất. Mỗi khi đi qua tầng 1, tôi đều phải đi thật nhanh để hạn chế hít phải mùi hoa sữa", anh Lâm chia sẻ.

Anh Hiếu, một cư dân cũng sinh sống trong khu chung cư này, cho biết cứ mỗi mùa hoa sữa nở, anh lại bị ám ảnh bởi cảm giác đau đầu, khó chịu.

Theo anh Hiếu, do công việc bận rộn nên anh thường tranh thủ chạy bộ vào tối. Tuy nhiên, gần một tuần nay thói quen này của anh đã thay đổi do không chịu nổi mùi hoa sữa.

“Hoa sữa được trồng ở khắp nơi, trên nhiều tuyến đường quanh khu vực tôi sinh sống. Những ngày qua, hoa nở rộ khiến tôi không thể duy trì thói quen chạy bộ. Khi chạy, tôi cần hít thở sâu nhưng mùi hoa sữa nồng nặc khiến tôi có cảm giác mùi hương xộc thẳng lên tận não”, anh Hiếu chia sẻ.

Một nam bảo vệ của tòa chung cư này cho biết những ngày trước, chỉ một vài cây nở hoa nên mùi chỉ thoảng thoảng, khá dễ chịu và không ảnh hưởng nhiều tới ông. Tuy nhiên, những ngày gần đây các cây đồng loạt trổ hoa, mùi hương nồng đậm khiến bản thân ông dù không dị ứng với hoa sữa cũng cảm thấy không thở nổi.

"Càng về tối, mùi càng đậm. Công việc của tôi phải túc trực ở phía ngoài sảnh nên không thể tránh được, chỉ có thể đeo khẩu trang cả ngày để hạn chế bớt mùi", nam bảo vệ chia sẻ.

Khu chung cư ở Hà Nội dùng vòi phun nước để ứng phó với mùi hoa sữa

Theo anh Lâm, do hoa sữa ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của nhiều người dân trong khu chung cư, tối 13/10, ban quản lý tòa nhà đã sử dụng vòi cứu hoả để phun rụng hoa sữa nhằm hạn chế mùi hương trong khu vực. Hoạt động này được thực hiện trong khoảng 10 phút.

Tuy nhiên, anh Lâm cho rằng, đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi hoa sữa vẫn tiếp tục nở, mùi hương có thể tái diễn trong những ngày tới.

Hoa sữa rụng khắp nơi sau khi bị phun nước

Anh Lâm mong muốn ban quản lý chung cư hoặc cơ quan chức năng có những giải pháp khác mang tính lâu dài hơn để hạn chế tình trạng bất tiện này cho cư dân.

"Tôi nghĩ có thể cắt tỉa cành, đánh chuyển các cây hoa sữa tới những khu vực khác phù hợp hơn, trồng các loại cây xanh cho bóng mát khác thay thế cho hoa sữa. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân", anh Lâm bày tỏ.

Cùng chung quan điểm với anh Lâm, anh Hiếu cũng cho rằng hoa sữa là loài cây đặc trưng của Hà Nội, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của người dân thì nên trồng rải rác thay vì tập trung quá nhiều loại cây này vào một khu vực như hiện nay.