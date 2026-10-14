Toàn bộ châu Âu vào tầm ngắm: Động thái mới của Nga khiến EU run rẩy

Hình minh họa các vệ tinh Rassvet của Nga do Bureau 1440 thực hiện.

Theo hãng tin Ukrinform, Rassvet là câu trả lời của Nga đối với Starlink - mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp do Bureau 1440 xây dựng nhằm cung cấp cho các lực lượng Nga khả năng liên lạc mà không bên nào khác có thể ngắt được. Các quốc gia châu Âu phải đầu tư nhanh hơn vào những hệ thống có chi phí thấp, hiệu quả và có thể được sản xuất hàng loạt để đối phó với hệ thống này.

“Họ sẽ có thể di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào ở châu Âu mà không gặp vấn đề gì. Điều này cần phải bị ngăn chặn”, ông Danyliuk, cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine, cho biết.

Hệ thống giá rẻ, được sản xuất trên quy mô lớn

Giải pháp mà ông Danyliuk đề xuất đã được áp dụng trên chiến trường Ukraine. Ông cho rằng châu Âu nên đầu tư vào những hệ thống có chi phí thấp, hiệu quả và có thể được sản xuất hàng loạt - cùng cách tiếp cận mà Ukraine đang sử dụng, đồng thời cũng là phương thức mà Nga đang dùng để chống lại chính Ukraine.

“Khoảng trống này cần được lấp đầy càng nhanh càng tốt”, ông nói.

Ông kêu gọi các đồng minh không bỏ qua những mối đe dọa có thể bị xem là thứ yếu ở thời điểm hiện tại, đồng thời lấy Rassvet làm ví dụ điển hình về một nguy cơ đang dần hình thành nhưng ngày càng nghiêm trọng.

Ukraine chạy đua để bắt kịp

Cả Nga và Ukraine hiện đang gấp rút tìm cách sở hữu đường truyền liên lạc vệ tinh của riêng mình thay vì phải thuê hoặc phụ thuộc vào hệ thống của bên khác. Ngày 4/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang xây dựng một hệ thống vệ tinh riêng, tương tự Starlink nhưng không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ một công ty đơn lẻ nào.

Ông cho rằng Kiev cần được tự do kích hoạt Starlink để phục vụ các mục tiêu quân sự của Nga, đồng thời cảnh báo rằng Trung Quốc và các quốc gia khác sẽ chia sẻ công nghệ vệ tinh tương tự với Moscow trong vòng vài tháng tới.

Theo ước tính của Ukraine, Nga vẫn cần từ 5 đến 8 năm để hoàn thành Rassvet. Cho đến nay, hệ thống này mới chỉ có thể tiếp cận Ukraine trong những khoảng thời gian ngắn khi các vệ tinh bay qua khu vực.

Đó chính là khoảng thời gian mà theo Danyliuk, châu Âu phải tận dụng.