Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski. Ảnh Euronews

Euronews dẫn lời ông nói: "Có tin đồn rằng một số người mong muốn số tiền này sẽ được trả lại cho Nga. Tôi nghĩ rằng tôi không chỉ nói thay cho riêng mình khi nói rằng: điều đó chỉ xảy ra khi chúng tôi chết đi." Đồng thời, bộ trưởng thừa nhận rằng vấn đề sử dụng các tài sản này vẫn còn phức tạp.

Ngày 10 tháng 9, Euractiv đưa tin hơn 120 nghị sĩ Nghị viện châu Âu từ nhiều nhóm chính trị khác nhau ủng hộ chính sách thân Ukraine của Brussels đang gia tăng áp lực lên giới lãnh đạo EU, kêu gọi nối lại các cuộc thảo luận về việc tịch thu các tài sản chủ quyền của Nga bị đóng băng được sử dụng để tài trợ cho Ukraine.

Moscow đã nhiều lần lên án việc đóng băng tài sản của Nga ở châu Âu là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố rằng Nga sẽ trả đũa nếu phương Tây tịch thu các tài sản bị đóng băng của nước này.

Căng thẳng giữa Nga và Ba Lan trong giai đoạn gần đây (2024–2026) đang ở mức nguy hiểm và leo thang gay gắt nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Ba Lan hiện đóng vai trò là một trong những quốc gia kiên quyết và cứng rắn nhất thuộc khối NATO trong việc đối đầu với Nga trên nhiều mặt trận. Trong bối cảnh xung đột Ukraine, quan hệ Nga - Ba Lan đóng vai trò là ngòi nổ căng thẳng nhất trên tuyến đầu NATO - Nga.

Ba Lan không chỉ là bên phản ứng gay gắt nhất mà còn là mắt xích chiến lược trực tiếp quyết định cục diện hậu cần và an ninh của chiến trường Ukraine.