“Shark” Bình bị đề nghị truy tố ở vụ án thứ hai vì lừa đảo số tiền đặc biệt lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị đề nghị truy tố với “Shark” Bình còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983) - Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (SN 1981) - Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975) - Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (SN 1988) - Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.

Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.

Đáng chú ý, trong khi vụ án này vừa được đề nghị truy tố, “Shark” Bình cũng đang chuẩn bị hầu tòa trong một vụ án khác liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Ở vụ án này, bị can Bình bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 này và kéo dài trong nửa tháng.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, bị can này đã cùng các bị can khác đưa ra những thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung, thu hút sự quan tâm của nhiều người tham gia thị trường tiền số. Theo thông tin được công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, “Shark” Bình cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để nhận và “chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn… Với hành vi này, Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Không chỉ liên quan dự án tiền số AntEx, “Shark” Bình còn bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5-2025, Nextland thực hiện bán bảy bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng. Thế nhưng, trong số tiền thu được có gần 45 tỷ đồng không được phản ánh vào sổ sách kế toán theo quy định.

Dù Nextland đã kê khai, quyết toán thuế đối với khoản doanh thu bị để ngoài sổ sách nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định hành vi sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng. Với hành vi này, “Shark” Bình bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác được cơ quan điều tra làm rõ là hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Vimo… Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không đưa doanh thu phát sinh vào sổ sách kế toán.

Cùng với việc che giấu doanh thu, “Shark” Bình còn bị xác định chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần.

Cơ quan điều tra làm rõ, bị can Bình đã nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH Một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả, thay vì để cá nhân trực tiếp đứng tên nhận khoản tiền này. Tổng số tiền Nguyễn Hòa Bình bị xác định trốn thuế là hơn 38,7 tỷ đồng.

Liên quan, Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc NextPay) bị xác định là người giúp sức cho “Shark” Bình ở cả hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án AntEx và hành vi trốn thuế tại Vimo. Một số bị can liên quan bị xác định phạm vào một trong các tội danh Nguyễn Hoà Bình bị đề nghị truy tố.