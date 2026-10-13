Tất cả người dân sử dụng VNeID cần cập nhật ngay ứng dụng đặc biệt này để hưởng quyền lợi

Tạo chữ ký số miễn phí trên ứng dụng VNeID

Thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, chứng thư chữ ký số ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong các dịch vụ công trực tuyến.

Thay vì ký tên giấy tờ rồi nộp bản scan, người dùng chỉ cần "chạm nhẹ" để hoàn tất thao tác ký số ngay trên điện thoại. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính pháp lý tương đương chữ ký tay.

Việc xây dựng nền tảng ký số tập trung, đồng bộ, liên kết chặt chẽ với định danh điện tử quốc gia như VNeID không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là chiến lược then chốt, mở ra cơ hội đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, an toàn, thuận tiện và hiệu quả trên quy mô toàn quốc. Mang lại hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Người dân hiện có thể tạo chữ ký số miễn phí ngay trên ứng dụng VNeID, thuận tiện cho việc ký văn bản điện tử và thực hiện giao dịch trực tuyến.

Chứng thư chữ ký số ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong các dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa: TL

Các bước đăng ký chứng thư chữ ký số trên ứng dụng VNeID như sau:

1. Đăng ký chứng thư chữ ký số trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Chọn "Dịch vụ khác"

Bước 3: Chọn "Chứng thư chữ ký số" và nhập passcode theo yêu cầu.

Bước 4: Chọn "Đăng ký chứng thư chữ ký số".

Bước 5: Lựa chọn nhà phát hành chứng thư chữ ký số theo nhu cầu và thực hiện các bước đăng ký theo hướng dẫn trên ứng dụng. Các bên cung cấp sẽ đều có gói miễn phí 12 tháng đầu cho công dân. Sau khi hết hạn, công dân có thể gia hạn lần nữa mà không mất tiền.

2. Thiết lập mẫu chữ ký (nếu có nhu cầu)

Người dân có thể vào mục "Cấu hình mẫu chữ ký", chọn "Thêm chữ ký" để tạo mẫu chữ ký theo các lựa chọn được ứng dụng hỗ trợ, như vẽ chữ ký, nhập tên hoặc tải lên hình ảnh chữ ký; sau đó lựa chọn màu mực nếu muốn, rồi bấm "Hoàn thành".

Lưu ý: Các bước thực hiện và giao diện có thể thay đổi theo phiên bản ứng dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ và gói đăng ký.

- Người dân cần đọc kỹ điều kiện sử dụng, thời hạn chứng thư và chi phí (nếu có) trước khi xác nhận đăng ký.

- Chỉ thực hiện xác thực trên ứng dụng, kênh chính thức của nhà cung cấp; không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc passcode cho người khác.

Chữ ký số cá nhân là gì?

Chữ ký số cá nhân là một loại chữ ký điện tử, có giá trị tương đương với chữ ký tay của mỗi cá nhân. Chữ ký số cá nhân được dùng với mục đích xác thực danh tính của người ký trong trường hợp:

Ký các văn bản, tài liệu điện tử như: Hợp đồng, thỏa thuận, hóa đơn,…

Tham gia các giao dịch trực tuyến: Kê khai thu nhập cá nhân, sử dụng internet banking, mobile banking, giao dịch chứng khoán, mua bán trực tuyến…

Có bắt buộc phải tạo chữ ký số cá nhân không?

Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định bắt buộc phải sử dụng chữ ký số cá nhân. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số hiện nay việc sử dụng chữ ký số cá nhân đã và đang trở nên phổ biến bởi các giao dịch điện tử đã xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực trong đời sống hàng ngày.