Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
FIFA ASEAN CUP 2026

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Sự kiện: Thời sự

Ngày 24/09/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo Quyết định, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lương Hoàng Thái

Ông Lương Hoàng Thái

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh ngày 09/06/1973. Quê quán: Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác.

Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003: Chuyên viên, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại.

Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Từ tháng 11/2010 đến 2/2025: Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

Từ tháng 3/2025: Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Long/VOV1 ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/09/2026 20:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN