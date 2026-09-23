Chỉ đạo "nóng" của Thủ tướng về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và loạt dự án giao thông tỷ USD

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng phân tích nguyên nhân khiến một số dự án chậm tiến độ, giải ngân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định với tổng số vốn rất lớn, là nguồn lực quan trọng, việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch, chất lượng các dự án trọng điểm GTVT sẽ đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ, giảm hệ số ICOR, lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm; là tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.

Phân tích nguyên nhân khiến một số dự án chậm tiến độ, giải ngân, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương phải nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện, kể cả biện pháp về công tác cán bộ.

Nhấn mạnh yêu cầu chung đối với các dự án công trình trọng điểm GTVT, Thủ tướng nêu rõ, tiến độ các dự án là do chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương xây dựng, đăng ký, do đó phải bảo đảm thực hiện theo cam kết, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; nhất là các nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ theo kế hoạch khi không có lý do khách quan chính đáng.

Hiện nay, một số dự án yêu cầu tiến độ là rất cấp thiết, nhất là các công trình cần phải hoàn thành trong năm 2026, phải khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành, làm cơ sở đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công.

Yêu cầu tăng cường kiểm tra, đôn đốc, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và lãnh đạo các bộ, ngành trực tiếp làm việc tại các dự án đang chậm tiến độ trong những ngày tới để xác định nguyên nhân, kịp thời có phương án xử lý ngay các vướng mắc, có lộ trình thực hiện từ nay tới cuối năm cho từng dự án.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, kể cả tạm ứng vốn ngân sách Trung ương cho các địa phương nếu có tốc độ giải ngân tốt, cần bổ sung vốn; cập nhật chính xác tiến độ giải ngân của các bộ ngành, địa phương và đánh giá thực chất thực trạng giải ngân của từng dự án; xác định kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công cho các năm tiếp theo.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện phương án, thủ tục điều chuyển, điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2026 của các dự án, trong đó xác định các dự án khác có khả năng hấp thụ vốn được điều chuyển và phương án bố trí lại vốn khi có nhu cầu cho các dự án.

Đồng thời, Bộ Tài chính rà soát kỹ kế hoạch huy động trái phiếu Chính phủ để có lộ trình, khối lượng phù hợp tăng cường hiệu quả công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Về chất lượng, Thủ tướng nêu rõ, quá trình triển khai các dự án phải đặc biệt lưu ý thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của pháp luật; không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng, bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.

Về hiệu quả kinh tế, quá trình thực hiện các dự án phải đánh giá tổng thể về kinh tế, chính trị, hiệu quả kinh tế - tài chính, nâng cao hệ số sử dụng vốn (giảm ICOR).

Thủ tướng chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai với 12 dự án đang chậm tiến độ, có tỉ lệ giải ngân thấp.

Trong các dự án chuẩn bị đầu tư, đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác tái định cư các dự án độc lập về giải phóng mặt bằng.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành rà soát, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về đường sắt tốc độ cao; lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo chủ trương điều chỉnh đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 40/2026/QH16, hoàn thành trong tháng 10/2026; phấn đấu khởi công tuyến chính đầu năm 2027.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính hoàn thành đàm phán để ký Hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới, Hiệp định vay vốn trong năm 2026.

Các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo mốc giới đã được Bộ Xây dựng bàn giao và triển khai các khu tái định cư dự án bảo đảm đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và Nam Thăng Long - Nội Bài), hiện nay thẩm quyền triển khai các dự án đều thuộc về thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư theo yêu cầu, kịp thời xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc theo quy định; lưu ý phải bảo đảm quy chuẩn (đã được Bộ Xây dựng công bố), yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật để đồng bộ, thống nhất hệ thống.

Với dự án mở rộng đường bộ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Xây dựng làm việc với tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

Về mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông theo phương thức PPP, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Thông báo số 422/TB-VPCP ngày 12/8/2026 về rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ).