Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 8/9 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, khoảng 8h20 ngày 8/9/2026, tại Km1962+970 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Vụ việc xảy ra khi xe ô tô mang biển kiểm soát 29H-890.95 va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 60F2-415.86. Hậu quả, 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thứ hai trên địa bàn thành phố Đồng Nai chỉ trong vòng hơn một tháng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai cùng lực lượng Công an, y tế khẩn trương có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đối với Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong.

Xử nghiêm vi phạm quy định về chở quá số người

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm điểm tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7 liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố làm chết 7 người và bị thương nhiều người; Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bị chậm trễ, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Đối với Bộ Công an, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo Công an thành phố Đồng Nai và Công an các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trường hợp có vi phạm, phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải (nếu có) trong vụ tai nạn.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về chở quá số người.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý đối với phương tiện xe mô tô, yêu cầu kiên quyết không để tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.