Cùng đi có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: PV)

Tại buổi thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp nhất và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Thông tin về những kết quả quan trọng của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, hiện nay, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Từ mái nhà chung Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng. Sự hội tụ này tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy thăm hỏi nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: PV)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chúc nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc các đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.