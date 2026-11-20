Ông Putin phát biểu tại họp báo bên lề hội nghị cấp cao APEC. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin đưa ra nhận xét này với các phóng viên hôm thứ Năm 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, sau cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Chúng ta sẽ tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp, mà tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi” - ông Putin nói khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Steve Rosenberg của BBC Nga.

Ông cho rằng những yêu cầu của Nga về một hệ thống an ninh như vậy là chính đáng, và Moscow sẵn sàng thảo luận về chúng, nhưng việc làm đó mà không có sự tham gia của các nước châu Âu thì vô ích.

"Đây là vấn đề an ninh đối với cả Nga và Ukraine. Chúng tôi thừa nhận rằng Ukraine có quyền được đảm bảo an ninh như Nga. Chỉ là không ai muốn bàn về an ninh của Nga. Và đó là một vấn đề quan trọng đối với chúng tôi, nói một cách nhẹ nhàng” - ông cho biết.

Nga không muốn tiếp tục cuộc chiến

Ông Putin nói Moscow không muốn tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine và việc chấm dứt chiến sự hiện phụ thuộc vào thiện chí đạt được thỏa thuận của Kiev.

“Chúng tôi không muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Nhưng vấn đề hôm nay không chỉ liên quan đến chúng tôi. Vấn đề là ở phía Ukraine”, ông nói.

Tổng thống Nga cũng đề cập đến các vấn đề lãnh thổ, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói: “Mọi người phải nhìn vào thực tế trên thực địa”, và nhấn mạnh điều này áp dụng cho cả Moscow và các đối tác đàm phán của nước này.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ không nhượng bộ mà sẵn sàng tìm kiếm các thỏa thuận cùng có lợi.

“Chúng ta chỉ cần các bên tham gia khác trong quá trình này nhận ra thực tế và cùng chấp nhận những thỏa hiệp đó,” ông nói.

Ông nói thêm rằng ông không thấy bất kỳ “trở ngại không thể vượt qua” nào để đạt được thỏa thuận.

Theo tổng thống, Nga đã chấp nhận một thỏa hiệp được đề xuất với sự khuyến khích của Mỹ. Ông đặt câu hỏi về quyết tâm của Kiev trong việc giữ quyền kiểm soát 10% lãnh thổ Donbass còn lại.

“Đây cũng là vấn đề về chế độ được đưa lên nắm quyền sau cuộc đảo chính, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối thoại với những người này” - ông Putin nói.

Trả đũa đau đớn

Ông Putin cũng bình luận về các cuộc tấn công của Kiev vào cầu Crimea, cây cầu bị lực lượng Ukraine tấn công ba lần trong ba đêm liên tiếp tuần này. Tổng thống tuyên bố rằng ông đã cố tình ra lệnh không sử dụng tuyến đường chiến lược nối liền bán đảo Nga với vùng Krasnodar cho bất kỳ hoạt động hậu cần quân sự nào để đảm bảo nó là một cơ sở hạ tầng dân sự thuần túy. Kiev khẳng định rằng cây cầu là một mục tiêu quân sự hợp pháp.

Sau các cuộc tấn công, Nga không có ý định xem xét bất kỳ việc tạm ngừng một phần các hành động thù địch với Ukraine, điều mà một số quốc gia thứ ba đã đề xuất, ông Putin nói.

“Chúng tôi sẽ không tìm kiếm một thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đáp trả những cuộc tấn công đó” - ông Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng sự trả đũa của Nga “sẽ gây đau đớn hơn nhiều so với những gì chính quyền Kiev đã làm với cây cầu”.