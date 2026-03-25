Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Khoảng từ 27-29/3, không khí lạnh tăng cường xuống khu vực Bắc Bộ, đồng thời hội tụ gió trên cao hình thành trở lại, thời tiết Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng ngày 29/3 mưa rõ hơn; nhiệt độ giảm nhẹ, trời chuyển mát.

Miền Bắc chuyển nắng nóng trước khi đón không khí lạnh.

Từ ngày 29/3, toàn bộ miền Bắc sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Bắc Bộ 36-37 độ, khu vực Đông Bắc Bộ từ 34-35 độ.

Thủ đô Hà Nội, từ nay đến cuối tuần, trời nhiều mây vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Từ khoảng 30/3, Hà Nội tăng 2-3 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến lên 34-35 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/3:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ, cao nhất 27–29 độ. Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ, cao nhất 28–31 độ, riêng khu Tây Bắc 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, cao nhất 27–30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 26–29 độ, phía Nam có nơi 29–32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, cao nhất 30–33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 32–35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.