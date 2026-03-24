Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, sương mù vào sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Trong khi đó, các khu vực khác phổ biến ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Về chiều tối và đêm, nhiều nơi có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt tăng mạnh.

Từ đêm 25/3 đến ngày 2/4, hình thái thời tiết ít biến động. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đáng lưu ý, trong các ngày 28–29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Từ ngày 30/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Ở các khu vực còn lại, thời tiết duy trì đặc trưng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nơi nắng nóng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/3:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ, cao nhất 27–29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, có nơi dưới 20 độ, cao nhất 27–30 độ; riêng khu Tây Bắc 31–34 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, cao nhất 26–29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ, có nơi dưới 17 độ, cao nhất 30–33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 32–35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.